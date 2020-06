Aduana de Cuba emite nota aclaratoria sobre el precio por kg luego de que reabran los aeropuertos

La Aduana General de la República de Cuba emitió una nota aclaratoria sobre el precio por kilogramos para cuando llegue la reapertura de los aeropuertos en la Isla.

Según explica la nota, luego del anuncio de las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno cubano para avanzar hacia la primera etapa de recuperación post Covid-19, han recibido diferentes preocupaciones, comentarios y dudas sobre si existen cambios en el valor y en los kilogramos a importar, al limitarse el equipaje acompañado.

"La política aduanera vigente no tiene cambios hasta el momento, se mantiene el límite del valor de importación no comercial por personas naturales hasta los 1000 pesos en cada entrada al país, conforme a lo establecido en el Decreto Ley no. 22 de 1979 “Arancel no comercial”, por lo que los pasajeros pueden traer como equipaje acompañado lo que se establece por las autoridades aeronáuticas, y el resto lo despacha como equipaje no acompañado por carga, hasta completar el valor máximo de importación", aclara la Aduana.

También explicaron que en cinco de los aeropuertos internacionales del país (La Habana, Matanzas, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba) la empresa Aerovaradero ha creado las condiciones para dar este servicio, y se trabaja en el alistamiento en Villa Clara.

"La Aduana General de la República siempre informará con antelación cualquier cambio o actualización al respecto, por lo que sugerimos consultar nuestra página oficial para estar informado", reiteran.

Muchos cubanos han estado preocupados desde que anunciaron que los aeropuertos cubanos permitirán solo una maleta a las personas que arriben al país durante la primera etapa de reapertura. Durante la tercera fase, se permitirá lo que está establecido internacionalmente por la mayoría de las aerolíneas, es decir, hasta dos maletas.

"La operación de equipaje en los aeropuertos se estaba promediando (antes del cierre) entre 5,6 maletas por persona y muchas personas viajaban con fines comerciales que no son legales, y nosotros no podemos estimular nuevamente eso en el país. Así que las personas que entren a partir de la tercera fase lo harán con una o dos maletas", dijo el primer ministro cubano Manuel Marrero.

El gobierno cubano indicó que la apertura de vuelos internacionales comerciales se dará en la tercera fase, excepto en los cayos, que recibirán turistas extranjeros directamente en sus territorios durante la segunda fase.

Este martes el gobierno cubano anunció que el próximo 18 de junio comenzará la primera etapa de recuperación post COVID-19 en todas las provincias y municipios del país, excepto en La Habana y Matanzas.

"Esto no significa que las medidas anunciadas se implementarán a partir de este momento, sino que las mismas surten efecto a partir del próximo jueves 18. Y le reiteramos a la población la necesidad de no bajar la guardia, mantener el aislamiento físico y las medidas sanitarias indicadas a fin de iniciar este tránsito gradual hacia la normalidad minimizando los riesgos", dijo el Primer Ministro cubano.