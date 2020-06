Cubano llega con grave herida en la cabeza a hospital de La Habana y pasan horas sin que lo vea un médico

Un cubano con una grave herida en la cabeza estuvo varias hora sin ser atendido en un hospital de La Habana, denunciaron sus familiares al periodista de Univisión 23 Mario Vallejo.

"Aquí nadie ha querido verlo, aquí nadie lo ve. Nadie mira ni la remisión del policlínico porque todos los médicos dicen 'ese caso no es mío'. Firma ahí, que eso lo voy a subir al Facebook para que vean", dicen los familiares del afectado que está en una silla de ruedas con una venda en la cabeza.

Al hombre lo acompañan dos personas, un hombre y una mujer, cuyos nombres no trascendieron e intentaron buscar atención de varios especialistas en el Hospital Miguel Enríquez en Diez de Octubre, más conocido como La Benéfica. Una especialista de salud dice que en el centro no hay suero para atenderlo.

El herido se levanta de la silla de ruedas y afirma que se va caminando a otro hospital porque ahí nadie lo atiende. "¿Cómo te vas a ir caminando para un hospital?", le cuestiona uno de los presentes.

Una enfermera señala que el neurólogo está operando y no lo podían atender en ese momento. "Si está operando, se supone que si nadie lo puede atender que lo trasladen a otro hospital. Llame a alguien que aquí se va a morir", agrega la familiar.

Al periodista Mario Vallejo le enviaron la siguiente petición con el video: "Le escribo para que me ayude hacer viral este video de un familiar mío que ayer casi se muere después de estar varias horas en un hospital con una herida en su frente. ¡No había ningún doctor que lo atendiera! Después de varias horas fue que apareció uno y lo atendió muy mal. En Cuba no han dejado a los doctores mandándolos a otros países y el pueblo cubano careciendo de todo en la salud porque no hay médicos, ni medicamentos ahora mismo, ni antibiótico hay. Eso pasó en La Habana en el Hospital La benéfica (Miguel Enríquez)".

Ante estas imágenes los cubanos opinaron que es un "abuso y desesperación para esa familia, qué falta de humanidad", "así mismo es, médicos p’ fuera y en Cuba nada" y "es el hospital más malo de la capital cubana".

CiberCuba no tiene más información sobre este caso y se limita a lo divulgado por Vallejo en su perfil de Facebook.

En mayo se pudo ver las malas condiciones en ese centro hospitalario de la capital en un video enviado a nuestra redacción. "Dicen que hay que tener higiene y tomar las medidas necesarias, y mira lo cochino que está este hospital", dijo un hombre, que prefirió el anonimato, sobre la necesaria higiene ante la pandemia del coronavirus.

Otros cubanos también denuncian la mala atención en otros hospitales de Cuba. "Yo estoy haciendo este video solo para denunciar a la potencia médica de Cuba, las atrocidades. Juro que no me voy a cansar. Esto es el trato de la medicina cubana, esos moretones son de los pedazos de profesionales que hay en Cuba", dijo una cubana ante el trato a su abuela en Matanzas.