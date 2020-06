Juan Juan Almeida responde a la sátira de los Pichy Boys a su padre en "Memorias de La Sierra"

El analista y escritor cubano Juan Juan Almeida, hijo del comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, respondió que le parece muy buena la sátira de los Pichy Boys sobre su padre en "Memorias de La Sierra".

"A mí, te digo la verdad, soy tan feo como tan franco... personalmente no me gusta el humor de los Pichy Boys, pero como sátira me parece muy bueno. Está muy bien lograda, muy bien actuada, el personaje que hace de mi padre respeto muchísimo su labor actoral, también el de todos", dijo ante una pregunta en su programa Juan Juan Al medio en Diario de las Américas, que el grupo humorístico compartió en su página de Facebook.

"He visto algún capítulo y me gusta. Me gusta que exista la libertad de expresión, que se burlen de los mitos, que me desmitifiquen las cosas porque en algún momento escuché 'de aquellas personas que usted se burla, casi seguro usted la respete'. Nadie hace una sátira de alguien que no conozca", afirmó Juan Juan Almeida.

Sin embargo, los Pichy Boys especificaron que están haciendo esa serie para burlarse y ridiculizar "a toda esa pandilla que se alzó en la Sierra. Su teoría del respeto se aleja mucho de la realidad. Como ejemplo claro de esto, mire el segundo capítulo... esperamos sus comentarios", apuntan los humoristas quienes entienden que no le guste su humor a Almeida.

Varios cubanos opinaron que "es una crítica constructiva", "es sátira y la sátira se burla de personajes representativos de su inclinación o accionar en su vida pública. Buena o mala, estamos en un país que si puedes expresar lo que te gusta o no" y "Juan Juan el daño causado por su padre y sus amigos no es aceptable para los cubanos y no nos vamos a callar y como cubanos al fin nos reiremos de nuestra desgracia".

El actor Vladimir Escudero interpreta a Juan Almeida Bosque en la serie "Memorias de La Sierra" de los Pichy Boys, que se está estrenando en su página de Facebook desde finales de mayo. De momento solo están disponibles dos capítulos.