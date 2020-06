Último adiós al legendario receptor Juan Castro en Pinar del Río

Un grupo de familiares, amigos y glorias deportivas se concentró en Pinar del Río para dar el último adiós este miércoles al legendario receptor Juan Castro, nacido en esa provincia en el extremo occidental de Cuba.

Sus cenizas ahora descansarán en el cementerio municipal de la ciudad de Pinar del Río.

Conocido por su más allegados como Juanito, el beisbolista falleció el domingo en La Habana, a la edad de 66 años. Vivió en esa ciudad, en la localidad de Santa Fe, unos años antes de su deceso. A inicios de abril, había sido sometido por segunda vez a un delicado proceso quirúrgico en el hospital CIMEQ, tras lo cual surgieron complicaciones de salud debido a un cáncer dehígado.

Muchos especialistas de la disciplina consideraban a Castro como el mejor receptor defensivo de Cuba, y también se distinguía por su elegancia en la posición detrás del home plate.

Pedro Luis Lazo, el destacado lanzador pinareño que más victorias acumula en Series Nacionales de Béisbol, comentó que el receptor era un hombre y amigo excepcional, y “debemos recordarlo como uno de los mejores seres humanos”, expone la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Castro solo cometió 112 errores en más de nueve mil 400 entradas, cifras en las que Lazo se basó para asegurar que el receptor podía ser recordado como el mejor de la pelota en la isla.

El pelotero retirado Alfonso Urquiola exhortó a seguir el ejemplo del fallecido beisbolista y a trasmitir su legado a las nuevas generaciones. Urquiola evocó la Serie Mundial Amateur de 1984, en el juego frente a Japón, cuando cometió un error defensivo que le facilitó una carrera a los rivales, y fue Castro quien le dio aliento para no que no se dejara abatir.

“Esos que ahora te están chiflando se van a partir las manos aplaudiéndote” le dijo Castro. Urquiola recuerda que luego el conectó un doble y Juanito propinó un jonrón en el partido.

Recientemente, el receptor del equipo de Industriales, Frank Camilo Morejón, rememoró las conversaciones que tenía con Castro de las que extraía enseñanzas perdurables para su carrera en el beisbol.

“Él me llamaba de vez en cuando por teléfono para decirme lo que estaba haciendo mal. Recuerdo una ocasión en que yo tenía una mascota que era muy plana en el centro y me ‘botaba’ las pelotas, pero de todos modos a mí me gustaba. Él me llamó y me dijo ‘o cambias la mascota o revisa lo que estás haciendo mal, que estás luciendo como una mierda’. ‘Es la mascota, profe’, le dije, y me respondió que la cambiara, que de esa manera no se podía ser catcher del equipo Cuba”, contó Morejón.

“Yo no tuve la oportunidad de verlo jugar mucho, pero sí trabajé bastante con él como entrenador. Era una persona muy exigente, muy observadora y educada, que no te alzaba la voz nunca. Siempre tenía criterios personales y los exponía donde quiera”, añadió.

“Hizo una creación al fildear los foul fly con la mascota detrás, en la espalda, haciendo que cualquier estadio, más el Latino o el San Luis vibrara de emoción, pues no había aficionado verde o azul que no lo ovacionara”, describió sobre el estilo de Castro la periodista Julita Osendi en un artículo.

También dos receptores de gran peso en la historia del beisbol cubano como Ariel Pestano y Pedro Medina, contaron sus memorias sobre Castro.

“Juanito era una enciclopedia. Él, Alberto Martínez, Lázaro Pérez..., fueron la escuela de la receptoría en Cuba. Su pérdida es una verdadera lástima, porque todavía era un hombre relativamente joven”, aseguró Pestano.

“De Juanito aprendí tremendamente, me enseñó mucho en aspectos como el desarrollo de la habilidad con las manos y otros elementos”, añadió.

“Más allá de la rivalidad deportiva que sostuvimos –expresó-, toda la vida fue mi amigo. Estuvimos juntos en varias selecciones nacionales, inclusive en estancias en la playa y otras actividades extrabeisboleras, y eso hace más doloroso para mí este momento”, comentó, por su parte, Medina.