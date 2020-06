Daine, la novia de Chocolate, comparte una preciosa foto de su hija Odainys

Desde que la pequeña Odainys nació se ha convertido en el centro de la vida de sus padres: el cantante de música urbana Yosvanis Arismín Sierra Hernández, mejor conocido por todos como Chocolate MC, y su novia Daine.

A cada rato la popular pareja de cubanos deleita a sus seguidores con tiernas fotografías de la menor, en las que se puede apreciar cómo va creciendo y su preciosa carita angelical.

La joven ha sido en esta ocasión la última que ha utilizado las redes sociales para enseñar a la niña, tras compartir una bella imagen de Odainys en su cuenta de Instagram en la que aparece sentada en un flotador dentro de una piscina.

Chocolate MC, a quien se le cae la baba con su princesa, no pudo esconder el gran amor y orgullos que siente por su hija y comentó el post de Daine alegando que lo tenía hechizado: "Ella me tiene hecho un hechizo con todos los fundamentos, me tiene puesto puesto", expresó.

La noticia del embarazo de Daine fue anunciada por ambos en las redes sociales en diciembre de 2019 con instantáneas pertenecientes al baby shower y cuando la joven se encontraba en un avanzado estado de gestación.

En enero Odainys llegó al mundo en un hospital de Houston (Texas), ciudad en la que desde hace algunos años reside Daine junto a El rey de todos los reparteros, y desde entonces cada mes la pareja celebra con nuevas fotos y mensajes llenos de cariño la vida de la pequeña.

Con su llegada, Odainys se convirtió en el primer retoño de Daine, pero en el cuarto del cantante urbano. Aunque es su primera hija hembra, Chocolate es padre de tres varones: Yanzel Yosvanis, nacido de su noviazgo con la cubana Yenny Cáceres, y de Maikol Yosvanis y Marlon Yosvanis, quienes viven en Cuba.