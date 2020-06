Descemer Bueno: "Si me siguen jodiendo, lo que queda es hacerlos desaparecer"

El cantautor cubano Descemer Bueno aseguró que si lo siguen jodiendo "lo único que queda es contratar un equipo de personas para hacerlos desaparecer", refiriéndose a "sus enemigos".

"Mi gente, no se dejen intimidar por nadie, no se dejen intimidar por ningún enemigo, no le tengan miedo a nadie, para arriba de ellos", aconsejó el artista a sus seguidores casi al final de una de sus directas de Facebook.

Descemer resaltó que "si nos siguen chivando, si siguen intentando jodernos la vida pues lo que vamos a hacer es contratar un equipo de personas para hacerlos desaparecer".

Acerca de esto, aseguró que "es lo único que me están dejando por hacer, vamos a ver si nos libramos de tener que hacerlo, pero creo que es lo único que nos queda".

Al inicio de la misma directa, en la que estuvo complaciendo peticiones de sus seguidores, el cantautor se refirió a su pleito legal con el presentador Alexander Otaola y dijo que aunque es el único que lo está enfrentando en una corte "no soy el único al que esta persona le falta el respeto".

A principios de junio, Descemer y Otaola tuvieron una vista en una corte de Miami y el cantautor la describió como "una amarga experiencia" y aseguró que lo estaba demandando por racista, por haberse pintado la cara de negro –cuando se disfrazó del Chocolate MC– y por "perseguir" a los artistas afrodescendientes.

Descemer Bueno y Alex Otaola mantienen un enfrentamiento público desde hace poco más de un año, a raíz de que este último dijera en su programa Hola! Ota-Ola que el cantante estaba actuando en un bar castrista mientras se producía el robo en su casa de Miami.

El presentador mostró fotos de Descemer con los dueños del bar, nietos del Comandante Víctor Bordón, involucrado en el fusilamiento de muchas personas después de 1959.

El cantautor desmintió los hechos y anunció una demanda contra el presentador, pero en aquel momento solo trascendió una carta con "advertencia final por difamación y calumnia".

Otaola y sus abogadas interpusieron una demanda por difamación y daños luego de que Descemer comenzara una campaña pidiendo a sus fans que dejaran de seguir el programa de Otaola y lo acusara de "racista", "mentiroso" y de meterse con mujeres embarazadas.