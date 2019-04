Saquean la casa de Descemer Bueno en Miami

Publicado el Sábado, 13 Abril, 2019 - 20:06 (GMT-5)

El músico cubano Descemer Bueno tuvo un triste regreso a Miami luego de pasar unos lindos días en Cuba, al descubrir que durante su ausencia, su casa de North Miami había sido completamente saqueada.

Los ladrones se llevaron televisores, una lavadora, una secadora, todos los equipos de su estudio de grabación, así como su computadora con toda su propiedad intelectual, según contó el propio artista a Telemundo 51.

Además de lo mencionado, robaron del estacionamiento su Mercedes C 300 modelo 2018. Descemer comunicó que todo lo robado supera la cifra de 200 mil dólares, sumado al valor incalculable de "todas las canciones, las producciones, las pistas de todo esto ya material listo para mezclar".

Al decir del artista, al abrir la puerta encontró toda la casa no solo prácticamente vacía sino con cosas regadas por el piso y mucho desorden, y asegura que se trata de alguien que sabía varios detalles sobre él.

"La persona que hizo esto vino preparada, sabía que yo no estaba aquí y por lo que hablé con la policía, usaron un carro grande. Saben quién soy, que esta es mi casa y sabían bien qué venían a buscar. Esto es intencionado, no es un robo común", dijo el intérprete de Preciosa.

La casa, que se encuentra en 8900 de North Miami Avenue, tenía el sitema de alarmas desactivado: "La desconecté (la alarma) porque cuando abría una puerta sin darme cuenta y sonaban las alarmas, venía la policía", explicó Descemer.

El popular músico cubano confesó que a pesar de las varias pérdidas materiales, lo que más lo aflige es el hecho de haber perdido sus creaciones: "Las cosas que me están faltando, son las cosas que más vacío me pueden dar, tienen que ver con la manera en que hago la música. No sé si me habrán dejado una guitarra por ahí para hacer una que otra canción hoy".

La policía de Miami recogió huellas y evidencias en la vivienda para intentar dar con los ladrones, según informó Telemundo.

