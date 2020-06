Estudio ambiental cubano-estadounidense detecta altos niveles de E. coli en ríos de Cuba

Un estudio científico entre especialistas de Estados Unidos y Cuba detectó altas concentraciones de la bacteria E. coli en ríos cubanos. Se recogieron muestras de 25 ríos de las provincias centrales, que son en su mayoría fuente de agua para la agricultura y zonas forestales.

Es la primera vez en 50 años que se crea un equipo multidisciplinario de científicos cubanos y estadounidenses para estudiar el impacto de los desechos químicos de la agricultura en la calidad de las aguas cubanas.

Se trata de un análisis comparativo entre ríos de Estados Unidos y ríos de Cuba que puede tener gran significación para el desarrollo de los cultivos agrícolas en la isla. Participaron 7 científicos y estudiantes cubanos y 8 científicos y estudiantes estadounidenses de la Universidad de Vermont y el Colegio de Oberlin.

Uno de los resultados destaca los altos niveles de bacteria E. coli en las aguas de ríos cubanos. Se documentó su presencia en todas las muestras y la mayoría (20/24) contenían suficiente cantidad como para que se consideran aguas inseguras para fines recreativos.

ACN apunta a que probablemente se debe al “gran número de ganado” y el uso intensivo de caballos y otros animales de tiro en Cuba para el transporte y el trabajo agrícola.

“A pesar de que los cerdos y las gallinas eran comunes en el centro de Cuba, no los vimos cerca de los ríos, lo que puede explicar por qué las pruebas de materia fecal de estos animales fueron negativos, al igual que aquellos para bacterias fecales humanas”, señalan los autores del estudio.

Los expertos encontraron niveles más bajos de contaminación por fósforo y nitrógeno en los ríos cubanos que en los de Estados Unidos, donde la agricultura intensiva y el uso de fertilizantes químicos están muy extendidos.

Los ríos cubanos tienen menos elementos tóxicos que el Mississippi, debido a que los agricultores de la isla utilizan menos fertilizantes, pesticidas y equipos pesados para sus cultivos, por el enfoque ecológico que se ha visto obligada a desarrollar el Estado cubano.

Cuba defiende la agricultura orgánica y de conservación para reducir la erosión del suelo y la pérdida de nutrientes, pero no solo por los beneficios sino por la falta de accesos a productos que pueden llegar a garantizar mayor producción.

A pesar de la agricultura y otras actividades económicas, las corrientes de agua dulce no han sufrido un alto impacto de productos bioquímicos, pero sí de otros muchos factores. La manera en que los agricultores cubanos usan el agua podría generar modelos de cultivos saludables.

Los resultados de este estudio muestran que la calidad de las aguas cubanas debe mejorarse. Una correcta gestión de la ganadería reduciría la cantidad de estiércol y de sedimento que acaba en los ríos.

Los resultados de este estudio fueron publicados en el artículo ¡Cuba! River Water Chemistry Reveals Rapid Chemical Weathering, the Echo of Uplift, and the Promise of More Sustainable Agriculture, en el sitio web The Geological Society of America.