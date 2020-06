"Hubo química desde el principio": Gerard Piqué recuerda cómo conoció a Shakira hace 10 años

Los caminos de Gerard Piqué y Shakira se cruzaron una década atrás, en el 2010. Se conocieron en el marco del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, concretamente en Madrid antes de que diera inicio la cita deportiva.

Ella era la cantante del himno de la competición, Waka Waka, y él jugaba con la selección española, quien al final del torneo se alzó como la ganadora.

Diez años años después de que diera inicio su bella historia de amor, el futbolista recordó en una entrevista con el L'Esportiu ese evento tan importante que no solo le dio una gran alegría a nivel profesional, también a nivel personal porque conoció al "amor de su vida".

"Gané el título más grande que uno puede conseguir y conocí al amor de mi vida. Salí de Sudáfrica siendo una persona diferente y viví una experiencia inolvidable", recordó el español.

Sobre la madre de sus dos hijos, dijo que la conoció en Madrid antes del Mundial. "A Shakira la conocí en Madrid antes de ir al Mundial y el primer día le dije que nos encontraríamos en la final. Yo siempre valiente. Ella cantaba el himno del mundial en la ceremonia y yo daba por hecho que jugaríamos aquel partido", comentó sobre la promesa que le hizo. "Hubo química desde el principio", añadió.

Sin duda, Waka Waka marcó un antes y un después en la vida de la pareja y ambos coinciden en que es su canción favorita.

"Sin esa canción a lo mejor no habrían nacido mis hijos", respondió a sus fans en Instagram cuando le preguntaron cuál era su canción favorita.

Gerard Piqué también reveló que es su tema preferido durante una entrevista en el programa El Hormiguero. "Nos conocimos gracias a ella. Es del mundial. Hice el videoclip haciendo el ridículo pero participé", reconoció.

Sin planes de boda a la vista

A pesar de ser una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento, los padres de Milan y Sasha, de 7 y 5 años respectivamente, no tienen planes de pasar por el altar, ya que la idea de matrimonio aterra a la colombiana.

"El matrimonio me aterra. No quiero que me vea como su esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante. Un poco como la fruta prohibida. Quiero mantenerlo alerta, que piense que todo es posible, dependiendo del comportamiento", reveló Shakira durante una entrevista reciente con el programa 60 Minutes, de la cadena CBS.

Pero aunque la artista no tenga intención de formalizar su relación, la verdad es que se dirige a él como su "marido" pese a no serlo oficialmente.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.