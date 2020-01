"El matrimonio me aterra": Shakira explica por qué no quiere casarse con Gerard Piqué

Publicado el Martes, 7 Enero, 2020 - 11:55 (GMT-4)

La historia de amor de Shakira y Gerard Piqué comenzó diez años atrás en el marco del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, donde se encendió la chispa entre ellos. Desde entonces, han encontrado en el otro la paz y la estabilidad emocional que buscaban hasta formar una preciosa familia con sus dos hijos, Milan y Sasha.

Y a pesar de ser una de las parejas más poderosas y mediáticas del mundo del entretenimiento, es inevitable que muchos de sus fans se pregunten "¿y la boda pa' cuando?". Pues bien, parece que el enlace no se encuentra entre los planes de futuro de la pareja...

Así lo ha dejado claro la colombiana, que durante una entrevista con 60 Minutes, de la cadena CBS, ha explicado las razones por las que no quiere casarse.

El matrimonio me aterra. No quiero que me vea como su esposa

"El matrimonio me aterra. No quiero que me vea como su esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante. Un poco como la fruta prohibida. Quiero mantenerlo alerta, que piense que todo es posible, dependiendo del comportamiento", dijo Shakira con una sonrisa pícara ante la atenta mirada de su chico, a quien se ha referido en infinidad de ocasiones como su "marido" pese a no serlo oficialmente.

La entrevista la concedió la barranquillera más famosa del mundo con motivo de la actuación que ofrecerá junto a Jennifer Lopez el próximo 2 de febrero en el descanso del Super Bowl. Un día en el que además celebrará su 43 cumpleaños, mientras que su pareja, cumplirá 33 años.

Además, durante la misma conversación con el programa estadounidense la artista dio un pequeño adelanto de su próximo sencillo el que ha levantado las sospechas sobre una posible colaboración con Anuel AA por la voz que suena acompañando a la de Shakira en el tema. ¿Y tú? ¿Crees que es la voz del 'bebesito'?