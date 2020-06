Chucho Valdés recuerda a Bebo en el Día de los Padres

El pianista cubano Chucho Valdés ha querido celebrar el Día de los Padres con una tierna foto en la que se le ve junto a su padre, el ya fallecido Bebo Valdés, y uno de sus hijos.

“Feliz día a todos los padres, aquí como padre con mi niño más pequeño y cómo hijo del gran Bebo. Disfruten el día”, escribió el excepcional músico en su muro de Facebook.

Chucho y su padre siempre mantuvieron un vínculo de cariño por los lazos de sangre que los unían, pero también de respeto y admiración mutua por sus respectivas carreras en la música, en la que ambos llegaron a lo más alto.

Pese a que estuvieron 18 años sin verse luego que Bebo abandonara definitivamente su país, siempre mantuvieron su relación familiar por encima de cualquier criterio político.

Dionisio Ramón Emilio Valdés Amaro, conocido en todo el mundo como Bebo Valdés, salió en octubre de 1960 rumbo a México y no volvió más a su patria.

En la biografía ‘Bebo de Cuba: Bebo Valdés y su mundo’, publicada en 1990, el reconocido pianista, compositor, arreglista y director de orquesta describe las presiones y amenazas que sufrió por agentes represores del régimen, quienes no le perdonaron su poca “integración” al sistema comunista.

“No me gusta el régimen y punto. No digo que sea bueno ni malo, sólo que no me gusta”, dijo en una ocasión en una entrevista.

En Cuba quedó su hijo Chucho, con apenas 19 años, quien durante décadas luchó por levantar la prohibición de difundir la música de su padre en la isla, algo que fue una verdadera “frustración”, según sus declaraciones.

“Luché mucho para que la música de mi padre no estuviese prohibida. El mes que viene (diciembre de 2013) le van a hacer un tributo en el Festival de Jazz de La Habana”, comentó entonces Chucho a la agencia EFE, en una conversación en la que reveló que él no pensaba asistir al evento.

Padre e hijo compartían fecha y lugar de nacimiento: el 9 de octubre, día de San Dionisio, por lo que ambos llevan ese nombre, y el municipio de Quivicán, que hoy pertenece a la provincia de Mayabeque.

Los dos optaron por el piano como instrumento y como los virtuosos que han sido defendieron la música de su país y el jazz afrocubano en escenarios de todo el mundo.

En 2009 hicieron un disco mano a mano: ‘Juntos para Siempre’, con el que se alzaron con un Premio Grammy Latino en la categoría de mejor álbum de jazz.

Bebo Valdés falleció en 2013. Hoy, hasta los más acérrimos defensores del régimen castrista se ven obligados a reconocer su importancia en la historia de la música. En su Cuba natal, padre e hijo son alabados por su pueblo que los ama y admira, pese a los años de censura y ostracismo.