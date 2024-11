Chucho Valdés se declara "exiliado" y niega haber firmado carta que avaló fusilamiento de tres jóvenes

El destacado músico cubano Chucho Valdés se declaró "exiliado" en reciente entrevista con el periodista Juan Manuel Cao y negó nuevamente que en 2003 haya firmado una carta apoyando el fusilamiento de tres jóvenes acusados de secuestrar una lancha en La Habana.

“Jamás, una cosa es que pongan tu nombre en un periódico porque sí, simplemente porque sí y que te ensucien o traten de ensuciarte el prestigio, la carrera de una forma tan infame y es muy triste también que quede una duda", dijo.

"Además de que nunca yo firmaría nada de eso, te puedo decir que yo estaba aquí en Miami, de gira en Estados Unidos, en la gira que siempre hago de primavera, era marzo o abril, yo estaba de gira y me entero aquí en Miami", añadió.

Chucho explicó que estaba en un hotel con un amigo que se llama Raúl Artiles y que fue él quien le dije que aparecía su foto y su nombre en el Granma como parte del listado de intelectuales y artistas que apoyaban los fusilamiento.

"Me destrocé porque es muy triste de que lo usen a uno, que te utilicen porque sí…Es lo peor que me ha pasado en mi vida", subrayó.

El importante pianista cubano dice que sus más allegados, entre ellos su padre Bebo, siempre supieron que eso fue mentira, pero calificó de "triste" que para mucha gente quede la duda y él no poder "borrar eso".

Chucho Valdés no precisó por qué en su momento, una vez que se enteró de lo ocurrido, no hizo nada para aclarar la utilización de su nombre para una carta tan oprobiosa, ciertamente Juan Manuel Cao tampoco lo preguntó.

Lo que sí preguntó el periodista a Chucho es si se considera un "exiliado", "uno de nosotros", preguntas a las que el exintegrante de Irakere contestó con un tajante "sí", y precisó que vive en el condado de Broward.

No es la primera vez que Chucho Valdés niega haber firmado la oprobiosa carta, en julio de 2021, poco después de las históricas protestas del 11J, negó también haberla firmado, pero en ese caso dio una explicación en la que dijo que el régimen le había tendido una especie trampa para obtener su aprobación del documento.

“Jamás firmé algo semejante. Aunque hayas visto mi nombre en un documento, en ese momento me encontraba de gira en Estados Unidos, un funcionario me localizó en medio de la misma hablándome de incluir mi nombre en un documento contra el terrorismo, en ese momento no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo en mi país y no manejaba internet”, respondió el músico en el apartado comentarios de una publicación.

“Días después en el hotel en que me encontraba desayunando con un gran amigo, leo que mi nombre se utilizó con otro propósito y ese dolor lo llevo guardado en mi corazón hasta el día de hoy. Esa es la verdad!”, aseguró.

Aquella explicación fue dada en un texto publicado por Chucho Valdés en Facebook en el que el reconocido pianista expresaba mucha “tristeza” por el sufrimiento de su pueblo, además de solicitar “ayuda humanitaria internacional”.

Comentario de Chucho Valdés en Facebook.

La polémica carta reunía firmas de diversas figuras de la cultura cubana, entre ellas las de Silvio Rodríguez, Alicia Alonso, Omara Portuondo, Amaury Pérez, Roberto Fabelo, Eusebio Leal, y otros reconocidos artistas e intelectuales.

El documento respaldaba el fusilamiento de tres jóvenes participantes en el intento de secuestrar la lancha "Protesta de Baraguá", conocida popularmente como la "Lanchita de Regla", utilizada para transportar pasajeros en la bahía de La Habana.

A pesar de que ninguna persona sufrió lesión física a causa de los hechos imputados, las autoridades ordenaron la ejecución de Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac.

En abril de 2020, a 17 años de los hechos, el trovador Silvio Rodríguez negó también haber apoyado los fusilamientos. “Nunca apoyé aquellas ejecuciones. Y estoy seguro de que ninguno de los firmantes de aquella carta lo hacía”, declaró el cantautor en su blog Segunda Cita.