Las felicitaciones de los artistas cubanos por el Día de las Padres

Aunque cualquier día es bueno para manifestar el amor por quienes han dado la vida, este domingo es oficialmente el día para agradecer y celebrar a todos los padres.

Los artistas cubanos han estado inundando las redes sociales de mensajes, felicitaciones, anécdotas y fotos con sus padres, hijos, esposos y abuelos.

El Día de los Padres se celebra en Cuba desde el 19 de junio de 1938 a iniciativa de la poetisa cubana Dulce María Borrero, quien se inspiró en la figura de su padre Esteban, una de las figuras más ilustres del panorama literario y médico decimonónico cubano.

La celebración ocurre cada tercer domingo de junio y coincide con las de Estados Unidos, varios países europeos y la mayoría de los países iberoamericanos.

Aquí compartimos cómo han estado festejando este día tan especial varios artistas cubanos:

Tahimí Alvariño

"Feliz Día de los Padres!! A los que entregan amor, paciencia, tiempo, enseñanzas, ternura, comprensión, dedicación. A los que el corazón no les cabe por tanto amor. Felicidades a TODOS en especial a mi padre el gran Tony Alvariño y al inmenso e inolvidable abuelo Ramón Veloz".

El Micha

"Felicidades a todos los padres del mundo, bendiciones, paz, amor y mucha salud en este día tan especial".

Susana Pérez

"Felicidades a todos los buenos padres,a los que han sido madre/ padre, a las madres que han sido padre/ madre, felicidades a mi hijo que es un excelente padre y felicidades al mío que ya no está pero que sigue siendo mi SUPERMAN".

Gloria Estefan

"FELIZ DÍA DE LOS PADRES a todos, muy especialmente estos dos hombres increíbles, Emilio Estefan y mi hijo Nayib, que me han dado la bendición de poder vivir la belleza de su amor paternal".

Alexis Valdés

"Mi viejo fue un padre excepcional. Porque siempre fue mi amigo. Y eso no se usaba en ese tiempo. Él estaba adelantado. Él no quería tener autoridad sobre mí. Él quería tener complicidad conmigo. Y lo más grande es que a pesar de la diferencia de edad yo siempre lo sentí como ese amigo. Ese amigo tan especial que puede ser un padre. Ojalá mis hijos puedan sentir lo mismo. Es una maravilla que tu padre sea tu socio".

Heydy González

"Al Nacer estuve bendita porque Dios me premió con el mejor padre del mundo...Gracias Papi por llevarme sobre tu cuello y hacerme sentir en la cima del mundo! Eres mi héroe favorito. El que me enseñó cómo levantarme después de una derrota y triunfar. El que jamás ha dejado de estar a mi lado cuando más lo necesito! Gracias por tu amor, tus risas y tus consejos! Te amo mi Súper Papá!"

Chocolate MC

"Qué rico es atenderla, darle su leche, jugar con ella, dormir a su lado y que me despierte dando gritos, a mí me gusta todo con ella, ella tiene hecho un amarre con todos los fundamentos. Te amo, Odaynis, igual a tus tres hermanos. Felicidades a todos los padres del mundo".

Roberto San Martín

"Creo firmemente que los hijos escogen a sus padres aunque estos (a veces) ni siquiera sean conscientes de por qué han sido escogidos. Me costó años entenderte, años que entendieras que te escogí porque eres el mejor padre que podía tener. Te quiero, en serio, te disfruto y siento que no me equivoqué. Que en mi sonrisa, existe tu sonrisa. Feliz día viejo. Te amo".

Lieter Ledesma

"Este AMOR no conoce distancia, es AMOR verdadero!!! Feliz día PAPÁ!", le escribió su esposa y madre de su hija.

Jacob Forever

Abel Rodríguez

