Roberto San Martín responde a Erich Concepción por llamar "actriz caducada" a Susana Pérez

El actor cubano Roberto San Martín llamó "mediocre" a Erich Concepción después de que este se refiriera a su madre, Susana Pérez, como una "actriz caducada de Sol de batey".

"¿Sabrá este señor que ni teniendo dos vidas llegará a ser la mitad de popular, profesional, querido y admirado que es Susana Perez? ¿Tendrá idea del talento que hay que tener para seguir siendo exitoso a pesar de abandonar una carrera como la de mi madre y llegar a un país a empezar de cero con mas de 60 años? Por favor, Erich, respeta y respétate. De nada", escribió Roberto en su canal de YouTube La Familia Pérez.

Concepción también se refirió a Roberto San Martín como un actor "devenido españolito a la fuerza de segundos papeles en serie" y los atacó a él y a su madre por relacionarse con el presentador Alex Otaola, en una directa que hizo para responderle a la cantante La Diosa, que dijo que Erich Concepción parecía un tubo de desodorante y a la cual dedicó también varias ofensas y burlas.

"Hay una cosa que yo no entiendo. Si La Diosa es la que se mete contigo, ¿por qué tú te metes con mi mamá? ¿Actriz caducada de Sol de batey Susana Pérez? ¿Susana Pérez, que después de Sol de batey hizo todo lo que se podía hacer en la televisión cubana, en el cine cubano, en el teatro cubano, en la radio cubana?", dijo San Martin.

"¿Un españolito a la fuerza yo? ¿Un actor de personajes de segunda yo? Yo he estado en las series más importantes de este país (España), tengo historia en el cine cubano te guste o no, he hecho cine fuera de Cuba, he trabajado con directores ganadores de Oscar. ¿Y tú? Tú tienes que doblar ópera desde tu carro porque no tienes donde cantar. No me jodas, Erich Concepción", replicó el actor.

"Tú lo único que has hecho es hacer de Eusebio Leal en un canal local de tercera categoría. ¿Llamas a mi madre actriz caducada? ¿Me llamas a mí actor de papeles de segunda? Por favor, respétate un poquito y no me hagas tener que ir a Miami a conversar contigo", concluyó.

En referencia a La Diosa, Erich Concepción dijo que la cantante era "una suerte de subproducto de pollo asqueante" y un "símbolo de la prosaicada, de la cochinada, de la vulgaridad y de todo aquello que no quisiera ser jamás una madre cubana".