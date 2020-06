Randy Malcom y Annaby Pozo celebran el 5 cumpleaños de su hijo Malcom Junior

¡Randy Malcom y Annaby Pozo están de celebración! Un día como ayer hace cinco años llegó al mundo su primer hijo juntos, Malcom Junior, una fecha que tienen marcada en rojo en el calendario y en la que no faltaron las palabras de cariño y amor por parte del cantante y la empresaria cubanos para el fruto de su amor.

Malcom Junior llegó al mundo el 22 de junio de 2015 y el integrante de la agrupación Gente de Zona recordó en el quinto aniversario de esa fecha tan especial para él cómo le cambió la vida su primogénito.

"Hace cinco años que llegaste a mi vida para cambiármela por completo, me hiciste cambiar mi forma de pensar, me hiciste más responsable y me diste un motivo más para seguir luchando. Solo pienso en tu felicidad y en tu educación para que seas un hombre de bien en este mundo tan loco. Te amo hijo, que Dios te bendiga", escribió el cantante en Instagram. Acompañando estas bellas palabras, colgó una colección de fotografías protagonizadas por padre e hijo.

Annaby Pozo también le dedicó un post en Instagram con fotografías de su hijo desde que era un bebé hasta ahora.

"¡¡5 años!! ¡Mi lagartija flaca! Llegaste para darnos pura felicidad Para unirnos más como familia y hacernos reír constantemente. ¡Contigo en casa todos los días son una gozadera! ¡¡Te amamos Malquin!! Qué feliz me siento por ser tu mami", expresó en la publicación.

Los seguidores y fans de los dos exitosos cubanos se sumaron a este cumpleaños de manera virtual y en los comentarios de las dos publicaciones felicitaron al pequeño por su nueva edad.

Además de compartir estos recuerdos con sus followers, la orgullosa mamá publicó en las stories algunas imágenes de la celebración en las que vemos a un muy sonriente Malcom Junior junto a una tarta personalizada inspirada en los Power Rangers.

La empresaria cubana también recordó en la sección de stories de Instagram algunos de los momentos más bellos que vivió con su hijo, como su nacimiento:

¡Felicidades, familia!

