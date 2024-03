Dale Pututi sorprende al mostrar su cambio físico y Randy Malcom reacciona: "¿Tú estás seguro que ese eras tú?"

El productor y compositor Alejandro Arce Delgado, más conocido como Dale Pututi, sorprendió a todos sus seguidores al mostrar su radical cambio físico que ha experimentado su cuerpo en los últimos años. Una transformación que ha dejado a sus seguidores boquiabiertos, incluso a su colega Randy Malcom, que comentó el post.

"Verdaderamente me iba mal pero ahora me va super bien", escribió Dale Pututi sobre el collage que subió, mostrando cómo lucía hace años cuando todavía vivía en Cuba y cómo luce actualmente.

"Papi, ¿tú estás seguro que ese eras tú?", comentó el cantante de Gente de Zona, sorprendido por la apariencia de su colega en el pasado, mucho más delgado y con el pelo rizado.

Mientras tanto, otros seguidores del artista cubano le comentaron: "No te iba mal, estabas mal ubicado geográficamente", "Ayyy morí! Hahahaha volviste a nacer", "Ese no eras tú @dalepututi no puede ser. Aunque es la muestra que te va va mejor ahora" o "Ahí había hambre".

Este antes y después lo compartió Dale Pututi al ritmo de su tema "Pomadita" y a raíz de mostrar su transformación, varias personas se han sumado a subir a las redes sociales su propio cambio.

Y tú, ¿te animarías a subir tu cambio físico?