Joven cubano intentará romper récord Guinnes aplastando latas con sus escápulas

El joven cubano Christian Manuel Castellano Rangel pretende imponer un récord Guinnes aplastando un total de 70 latas con sus omóplatos en solo un minuto y así superar la marca de su principal rival, un estadounidense que logró 69 en igual tiempo.

La singular elasticidad de Christian, natural de Sancti Spíritus, le permite cerrar sus escápulas como tenazas al punto de escachar objetos como las latas de refresco, una habilidad que lo llevó a inscribirse en los Récords Guinness.

“Me han dicho que no me haga ilusiones, y es lo que más me impulsa a seguir con mi propósito, esa duda conmigo mismo”, expuso.

En una demostración pública en el hotel Don Florencio, en Yayabo (Sancti Spíritus), Christian consiguió aplastar 20 latas con sus escápulas en menos de un minuto, exactamente en un tiempo de 59.46 segundos.

La presentación, el año pasado, sirvió como primer paso para que un equipo de expertos revisara la evidencia y considerara luego si era merecedor de recibir el certificado de Récord Oficial Guinness World Records.

Escachar latas con la espalda forma parte de sus rutinas diarias, además de una planificación de ejercicios físicos, dentro de ellos que incluyen correr y hacer planchas y abdominales. De niño, Christian quiso ser ciclista o practicar atletismo, pero dice que nunca le llegó la oportunidad.

“Cuando estaba en octavo grado mis amigos me dijeron que por qué no probaba escachar las latas al ver ellos cómo sacaba mis escápulas, y lo hice. Al principio me dolía mucho porque me hacía heridas. Pero ya hoy no siento nada”, comentó en una ocasión al periódico oficialista Juventud Rebelde.

Con 1.91 metros de estatura, practica también el contorsionismo, aunque no de forma profesional. Su capacidad de poner los hombros, las rodillas, los dedos de las manos y los pies en posiciones aparentemente imposibles deja atónitos a quienes lo atestiguan.

“Una vez a la semana escacho 20 latas como parte del entrenamiento. El resto de los días hago menos, pero hago, para ir manteniendo la forma”, había dicho con anterioridad. Ahora sus entrenamientos se enfocan en superar el registro de su oponente estadounidense, algo que deberá intentar el próximo 23 de agosto, de acuerdo con medios espirituanos.

En mayo de este año, el cubano Erick Hernández implantó un nuevo Récord Guinness en dominio de balón, al pegarle 188 toques a la pelota con la cabeza durante 30 segundos, en la posición de parado desde la sala de su casa, cumpliendo el confinamiento impuesto en la isla por el coronavirus.

Hernández había adelantado que pensaba establecer una nueva marca antes de que finalizara el mes de mayo de 2020, para lo cual se preparaba concienzudamente durante casi dos horas diarias, en medio de las restricciones sociales debido al contexto epidemiológico en la isla.