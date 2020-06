Cuándo vencen los 600 dólares adicionales del desempleo por el coronavirus en Estados Unidos

Los 600 dólares semanales de apoya al desempleo por la crisis de coronavirus están vigentes hasta el 31 de julio. Se estima que 12 millones de personas aún no se han beneficiado de la ayuda.

Estas serían las comunidades más necesitadas por lo que el Servicio de Impuestos Internos​ (IRS por sus siglas en inglés) creó una herramienta online para que puedan solicitar este dinero antes del 15 de octubre y recibirlo antes de que termine el 2020.

La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus, también conocida como la Ley CARES está dirigida a evitar las consecuencias económicas de la crisis por la COVID-19 en Estados Unidos.

En marzo CARES Act aprobó dar semanalmente 600 dólares adicionales al seguro por desempleo que ya otorgan los estados. El presupuesto está vigente hasta el 31 de julio de 2020, de acuerdo con lo estipulado legalmente.

Las personas que quieren recibir el cheque con la ayuda federal aprobadas dentro del paquete de 2.2 billones de dólares, conocido como Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES) de fines de marzo, deben solicitarlo antes del 15 de octubre al IRS.

Hasta principios de junio se habían procesado 159 millones de pagos. Expertos entrevistados por Univisión indican que quedan aún 12 millones de personas que no se han beneficiado por no tener obligación de realizar declaración de la renta debido a sus bajos ingresos, por lo que no se tienen sus datos registrados.

Los datos que se piden son de información básica como: número de seguro social y un número de cuenta para hacer el depósito.

Los demócratas han pedido que esta ayuda de extienda por más tiempo. La propuesta ha sido rechazada hasta el momento por los republicanos en el Senado.

En cambio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que su administración pretende entregar una segunda ronda de cheques de estímulo, si el Congreso lo aprueba.

Trump no ofreció detalles sobre la cantidad o el plazo en que podrían llegar a los estadounidenses estos beneficios. “Haremos otro paquete de estímulo. Será muy bueno. Será muy generoso”, dijo el presidente estadounidense según NBC News.

Líderes republicanos del Congreso se oponen a más ayuda individual, incluyendo la extensión del beneficio federal de desempleo de $600 dólares por semana.

En marzo, el Congreso aprobó el estímulo de hasta $1.200 dólares por persona en pagos directos. Beneficia a trabajadores que ingresan menos de seis cifras al año y el objetivo es amortiguar el golpe de la pandemia en sus economías.

Asesores económicos de Trump lo han presionado para que rechace cualquier gasto adicional. Estos economistas consideran que su administración debe enfocarse en los recortes de impuestos y otras medidas que podrían ayudar a la recuperación.