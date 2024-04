Hijo de Fidel Castro pide explicaciones a Manuel Marrero sobre “errores cometidos”

Alexis Castro Soto del Valle, el mayor de los cinco hijos de Fidel Castro con Dalia Soto del Valle, pidió explicaciones públicas al primer ministro Manuel Marrero Cruz sobre medidas económicas prometidas, así como una rendición de cuentas por “errores cometidos”.

Castro Soto del Valle formuló cinco preguntas concretas con las que dijo estar “exponiendo respetuosamente dudas que el pueblo tiene por las que espera respuestas, pues ha sido la propia dirección del país quien los ha mencionado”.

En un hilo de tres publicaciones en Twitter en las que etiquetó a Manuel Marrero, Alexis Castro se mostró especialmente interesado en los “actores económicos”, la eufemística jerga castrista que alude mayormente al sector privado de la economía cubana.

“¿Cuándo será presentada a la ANPP [Asamblea Nacional del Poder Popular] la Ley de Empresas? ¿Cuándo se darán a conocer las modificaciones jurídicas para ‘perfeccionar’ el funcionamiento de las Mipymes?”, fueron las dos primeras preguntas formuladas al primer ministro.

“¿Cómo marcha la revisión para ampliar las actividades autorizadas a ejercer por los actores económicos? ¿Cuándo entrará en funcionamiento el Instituto de Actores Económicos?”, interrogó a continuación.

En último lugar preguntó “¿Cuándo se dará la información prometida sobre los “errores cometidos” en el diseño e implementación del ordenamiento monetario?”.

Aunque sus interrogantes no fueron respondidas por el aludido ni por otros dirigentes castristas, su emplazamiento público al régimen generó un interesante apartado de reacciones en Twitter, muchos de ellos cuestionando que Alexis se considere a sí mismo parte del pueblo.

“Pregunta: ¿quién es ese individuo que se cree calificado para 'exponer respetuosamente otras dudas que el pueblo tiene? ¿Es él parte de ese pueblo del que habla?”; "¿Y tú preguntas en nombre del 'pueblo'? ¿Tú que no has sido parte del pueblo ni en sueños? Pregúntaselo a tu tío. ¿Se lo preguntaste a tu papi? ¡Qué graciosa está la granja!!"; "Si fuera a la bodega y a los mercados, si montara guaguas, si hiciera colas para todo como hace la gente del 'pueblo' quizás supiera realmente lo que piensa y quiere ese PUEBLO", apuntaron tres comentaristas rectificando a Alexis su creencia de ser un cubano de a pie.

Otros cuestionaron que esas sean las preguntas que realmente se hace el pueblo y sugirieron otras más a tono con el verdadero sentir de quienes Alexis Castro dice representar.

“Soy parte del pueblo y conozco a miles más que las preguntas que nos hacemos a diario no son esas exactamente sino: ¿Por qué no liberan las fuerzas productivas? ¿Por qué no se respetan en la práctica los DDHH todos para todos?, apuntó un comentarista.

"Las dudas del pueblo son: ¿cuándo se van los comunistas del país? ¿Cuándo será que podamos elegir otros partidos? ¿Cuándo tendremos libertad en nuestro país?", aportó otro.

"Otra pregunta que se hace el pueblo cubano es ¿Cuánto tiempo necesita un Estado de Gobierno para darse cuenta que su sistema no sirve, es obsoleto, que su sistema falló y que el comunismo implantado engañosamente, no tiene base ni soluciones para las necesidades del pueblo?", cuestionó una tercera comentarista.

El hecho de que las "dudas" de Alexis versaran sobre economía y empresas fue visto también por algunos como indicio de "legalizar el robo familiar".

"Estás haciendo muchas preguntas Alexi. Tu padre ya te hubiera encarcelado por preguntón. Cuando tu padre estaba vivo y se equivocaba constantemente no cuestionabas tanto", sentenció jocoso Taoro8.

No faltaron quienes recomendaron al hijo del fallecido dictador que se remonte a los tiempos en que gobernaba su padre para entender las verdaderas causas del desastre actual.

“Señor, ¿usted no sabe que todo eso emana de un cerebro único, el de tu difunto padre, y compactado en una misma mier..., el PCC?”, dijo el médico Lucio Enríquez.

“Tu padre nunca asumió responsabilidad por los ‘errores cometidos’ pues estuvo al frente del país por casi 50 años. Por cierto, tu familia también se ha enriquecido con el ‘sector privado’ haciendo pulóveres para la Batalla de Ideas y exportando caoba. ¿Van a ser transparentes?”, preguntó, por su parte, el periodista José Raúl Gallego.

"¿Exponiendo respetuosamente? ¿por qué no comienzas reconociendo que la catástrofe actual se la debemos al HP de tu papá y toda la familia Castro? Los únicos culpables son ustedes. Y por supuesto, el problema no se resolverá con los causantes del problema", apuntó un tercer internauta.

Alex Castro, el inconforme

No es la primera vez en los últimos meses que Alexis Castro, de 61 años, ingeniero de profesión y fotógrafo por vocación, se muestra inconforme y cuestiona en público la gestión del gobierno.

En agosto de 2023 se abrió una cuenta en Twitter en la que se define como un "cubano patriota" que sigue el ideario de Varela, Martí y del 26 de julio.

En octubre del pasado arremetió contra la gestión centralizada del Ministerio de Agricultura, al que acusó de las carencias de alimentos en el país.

"No se comprenden conceptos como el sentido de propiedad, la necesaria autonomía para invertir, asociarse, producir y comercializar, la formación de precios, que no debe ser por mandato...", dijo entonces.

No se quedó ahí y profundizó en su análisis asegurando que "tampoco se comprende a cabalidad, en la agricultura, el rol de cada forma de propiedad y gestión, desde la estatal hasta el campesino privado, pasando por las diversas formas cooperativas, cada una tiene su lugar y función".

Hace pocas semanas, a finales de marzo, afirmó que revolución no significa "estructuras y métodos inamovibles".

En esa oportunidad Alexis echó mano a los principios de su padre y citó el programa del Moncada, donde según él, está "todo lo que debemos cambiar" en el país, de forma que "nadie pierda y todos ganemos".

"En este momento es más necesario que nunca tener claridad en el significado de Revolución, que no son estructuras, ni métodos inamovibles adoptados por condicionantes históricas, sino un hecho emancipador que nació con objetivos definidos", sentenció

Cada una de sus intervenciones públicas genera una marea de cuestionamientos que, como es esperar, hacen hincapié en su estirpe y le recuerdan la causalidad de su herencia paterna en la causa última de la situación de Cuba hoy.