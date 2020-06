El pelotero cubano Aroldis Chapman se regala un impresionante Jeep 6X6

El pelotero cubano Aroldis Chapman se acaba de hacer un impresionante regalo: un Jeep E 6X6 turbo-diesel.

El vehículo, hasta ahora el más impactante de la colección del deportista, tiene tracción en las seis ruedas y está personalizado especialmente para él en South Florida Jeeps.

El exterior del Jeep está cubierto de kevlar en honor a su apodo "el misil cubano" y el interior forrado de cuero rojo crea un espectacular contraste con el exterior negro.

"Estamos orgullosos de hacer este diseño personalizado para él, incluido el interior de cuero rojo cosido a mano, resistente a la intemperie. Y para el lanzador de los New York Yankees, conocido por lanzar balas, cubrimos todo el exterior con kevlar", se lee en la página de Instagram de South Florida Jeeps.

El vehículo está valorado en dicha página en 150 mil dólares, aunque el que tienen en exhibición es de color verde con el interior forrado de cuero marrón, y la compañía asegura que "está a prueba de Hulk", en alusión al corpulento y poderoso superhéroe del universo Marvel.

Los Jeep E 6x6 están diseñados tanto para caminos pesados fuera de la carretera, como para la conducción diaria.

El vehículo tiene un motor turbo diesel de 3.0 litros que produce un torque promedio de 600 lb-ft, según detalla la página.

Los creadores del Jeep aseguran que contiene la receta perfecta para cualquier tipo de sendero: una fuerte potencia con un elevador de suspensión de 5 pulgadas, amortiguadores Falcon, estabilizador de dirección Falcon y seis neumáticos masivos listos para todoterreno.

Además, cuenta en su interior con un sistema de audio personalizado de 3000 vatios.

A finales del año pasado, Aroldis fue objeto de críticas en las redes sociales por "ser poco humilde", por una foto que compartió en su perfil en la que aparecía en un yate.

Los comentarios le sentaron tan mal, que decidió darles verdadero contenido a las personas que lo criticaron y exhibir los lujos que ha logrado adquirir con años de trabajo duro, entre ellos sus autos, avión y yate privados, su mansión en Miami y su apartamento en Nueva York.

"Yo lo poco que tengo ya sea material o lujos me lo he ganado (...) muchos años de trabajo, sudor, sacrificio, alejado de mis seres querido (hijos, padres, hermanas, amigos), lo que tengo no lo he robado ni quitado a nadie, lo he logrado con mis manos y la dedicación que le doy a mi deporte, estoy orgulloso de eso al igual que mi familia y verdaderos amigos", dijo en aquel momento.

En 2017, Aroldis Chapman firmó cinco temporadas con los Yankees por $86 millones de dólares.

En 2010, el lanzador registró el récord del lanzamiento más rápido registrado en Grandes Ligas: 105.1 millas por hora, que hasta el momento no ha sido superado.





