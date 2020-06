Actores y actrices de "La que se avecina" se despiden de la serie después de 13 años

Después de más de una década de rodaje, de ser una de las series favoritas del público y de convertirse todos en una gran familia, los actores y actrices de La que se avecina han dicho adiós a la serie que tantas alegrías y risas les ha dado.

El equipo grabó por última vez en el plató que da vida a la urbanización de Mirador de Montepinar, donde algunos llevan trece años rodando, otros que se incorporaron luego un poco menos, y otros hasta 17 años, ya que es el mismo estudio en el que se filmó su precedente Aquí no hay quien viva.

Uno de sus rostros más populares, el actor Fernando Tejero –quien encarna a Fermín Trujillo y antes de eso a Emilio el portero de Aquí no hay quien viva– aseguró que estos dos personajes son "de lo mejor que me ha pasado".

"Último día de grabación en este plató donde he pasado gran parte de mi vida profesional. Aquí empezamos hace 17 años Aquí no hay quien viva y luego pasados los años me incorporé a La que se avecina. Llevo días con morriña, hemos vivido tanto aquí que es difícil despedirse", escribió el actor.

"Gracias a todos mis compañeros, equipo artístico y técnico y gracias eternas a mi familia. Gracias queridos por todo, no me cansaré nunca de agradeceros. Os quiero y sé que esto es solo una pausa del camino que nos queda por seguir juntos", concluyó.

La actriz Vanesa Romero, que interpreta en la serie a Raquel Villanueva, publicó una foto haciendo un gesto de tristeza por tener que decirle adiós a un plató y un proyecto que disfrutó tanto.

"En esta calle empezó todo...triste por tener que decirte adiós y a la vez agradecida por todo lo que me ha dado. No puedo evitar llorarte, no puedo...Hoy familia, es nuestro último día de grabación en plató...se me hace un nudo en la garganta. GRACIAS infinitas a la vida por haberme dejado disfrutarte", escribió en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Jordi Sánchez, que da vida al popular Antonio Recio escribió: "Hoy le decimos adiós a Montepinar. Gracias por estos años maravillosos".

La actriz Eva Isanta, que interpreta a Maite Figueroa "La Cuqui" y que también estuvo en Aquí no hay quien viva con el personaje de Bea, agradeció los años de felicidad, a sus compañeros y a los realizadores de las series por "dejarme pasar a la historia de vuestra mano".

Macarena Gómez, Nathalie Seseña y Pablo Chiapella, quienes encarnan a Lola, Berta y Amador, respectivamente, estuvieron compartiendo fotos del rodaje en sus redes para complacer a los fans con las últimas imágenes de Montepinar.

"Días emocionantes ... últimas secuencias en estos platós", escribió el querido personaje de Berta.

El creador de la serie, Alberto Caballero, también dedicó unas palabras de agradecimiento y despedida a los tres actores de la serie que han fallecido: Mariví Bilbao (Izaskun), Emma Penella (Charo) y Eduardo Gómez (Maxi).

"Hoy es el último día de grabación en los platós en los que hemos estado 17 años. Nos despedimos agradecidos y recordando a los que no han podido acompañarnos hasta el final del camino. Gracias a todos, a los presentes y a los ausentes, que seguís vivos en nuestro recuerdo y en horas y horas de risas que habéis puesto al servicio de la gente", escribió en sus redes.

La serie grabó dos capítulos finales, ya que aún se desconoce si el proyecto podría tener alguna continuidad. Lo que sí es un hecho es que, de producirse, ya no será en el emblemático Mirador de Montepinar.

