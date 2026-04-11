Se estrena en Miami "Coolie", la serie con las actuaciones de los cubanos Camila Arteche y Sian Chiong

La serie de época "Coolie", con los actores cubanos Camila Arteche y Sian Chiong Crehuet en su elenco, hace su premiere mundial este domingo 12 de abril a las 12:00 PM en el Koubek Center de Miami, como parte de la selección oficial del 43 Festival de Cine de Miami.

La producción es una miniserie de ocho episodios ambientada en la Cuba de 1860, que narra la historia de los trabajadores chinos traídos como mano de obra indenturada —los llamados "coolies"— para las plantaciones de caña de azúcar, en un período marcado también por la insurgencia contra la ocupación española en la isla.

Arteche interpreta a María, un personaje que ella misma describe como complejo y difícil de clasificar. "Para muchas personas va a ser un antagónico, para otras no tanto. Pero es un personaje muy profundo, muy contradictorio, que estoy segura que a la gente le va a gustar mucho", declaró la actriz en el programa "Dímelo Ya" de Univisión 23.

Por su parte, Sian Chiong da vida a Néstor, el antagonista de la serie. "Estoy muy emocionado de compartir con todos ustedes este maravilloso proyecto en el que trabajé como antagonista", escribió el actor en sus redes sociales, donde también advirtió que los boletos estaban casi agotados.

La serie fue dirigida por Arvin Chen y Julian Acosta, y producida por Meileen Choo de Cathay Film Company, con sede en Singapur. El proyecto reúne a más de 35 nacionalidades en su equipo creativo y técnico, con un elenco internacional que incluye a la estrella de Hong Kong Louise Wong como protagonista, al colombiano Mauricio Henao y a los españoles Daniel Grao y Pedro Fontaine.

Arteche destacó el carácter histórico inédito del estreno: "A diferencia de otras películas, esta es una serie que se estrena por primera vez en un festival de cine de Miami", señaló. La actriz también subrayó el significado personal del momento: el estreno coincide con su cumpleaños.

"Poder compartirlo en el Miami Film Festival, rodeada de tanta gente talentosa y además en un día tan especial como mi cumpleaños, lo hace aún más inolvidable. Es un regalo hermoso poder celebrar la vida y el arte al mismo tiempo", expresó.

Tras la proyección de los primeros tres episodios, parte del equipo participará en un coloquio con el público asistente.