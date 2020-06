Cardi B y su hija Kulture se suman a la moda del 'twinning' y derriten Instagram

¡De tal palo tal astilla! Viendo las últimas fotografías que publicó Cardi B junto a su hija Kulture se podría decir que el estilo es una de las cosas que se lleva en los genes.

Apenas unas semanas antes del segundo cumpleaños de la pequeña Kulture, fruto del amor entre la neoyorquina y el rapero estadounidense Offset, compartió en Instagram una serie de imágenes en las que vemos a madre e hija perfectamente coordinadas con sus estilismos. Y sí, son totalmente adorables.

Con unos looks firmados por Burberry a juego y compuestos por unas faldas a cuadros, jerséis blancos y sombreros con el mismo patrón que la falda, Cardi B y Kulture triunfaron en la red social.

La intérprete de I Like It decidió así sumarse a la moda del 'twinning', que se trata de vestir igual que alguien, y en vez de hacerlo con su hermana o alguna amiga, lo ha hecho con su hija de dos años.

Pero por si no estaban suficientemente altos los niveles de dulzura, la famosa cantante compartió horas más tarde otra imagen de ambas con ese mismo look. "Esta bién, una foto más de este look y ya está", escribió la orgullosa mamá, que se le cae la baba con su niña.

Entre las dos imágenes, la cantidad de 'likes' que lograron acumular asciende a 9 millones. ¡Wow! Además, no se queda ahí porque como era de esperar, los seguidores de la cantante de orígenes dominicanos se han rendido ante el estilismo a juego y les han dejado comentarios como: "¿Cómo podéis ser tan adorables?", "Preciosas", "Mejor combinación madre-hija" o "¡Cuánta dulzura!".

