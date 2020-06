Demandan a Maluma por incumplir un acuerdo para actuar en la boda de un empresario británico

Malas noticias para el cantante colombiano Juan Luis Londoño Arias -más conocido como Maluma-, quien fue demandado en una corte de Miami por el empresario británico Richard Caring, que lo denunció por incumplimiento de contrato tanto de él como de la compañía que lo representa, según detalla el portal TMZ.

Según Caring, propietario de los clubes Soho House y los restaurantes The Ivy, la estrella del reguetón no cumplió lo que habían acordado meses atrás y defiende en su demanda que Maluma y su equipo exigieron un millón de dólares por actuar en su boda, el doble de lo que había pactado inicialmente. Además, añade que no le han devuelto 375 mil dólares que había pagado como adelanto.

El acuerdo era que el cantante actuase en la boda del empresario el pasado 7 de noviembre de 2019 en República Dominicana, sin embargo, el enlace quedó aplazado a junio de este año en Roma. Para tenerle como artista en su ceremonia, el empresario aceptó todas las condiciones del reguetonero: medio millón de dólares por la actuación, un vuelo privado, la estancia en un hotel de lujo y 37 billetes de avión para su equipo, entre otras peticiones.

Pero una vez aplazada la boda y después de que el empresario transfiriera 375 mil dólares como entrada, el equipo de Maluma dijo que no actuaría a no ser que accediera a pagar un millón de dólares en vez de los 500 mil que habían acordado inicialmente, según cuenta en Caring en la demanda y recoge el medio anteriormente citado.

El empresario, que quiso contratar a Maluma para su boda ya que su prometida es fan de su música, no accedió a la nueva propuesta del equipo y pidió que le devolvieran el dinero de la entrada en varias ocasiones desde 2019. Algo que no ha sucedido hasta el momento, por lo que Caring ha acudido a los juzgados para solucionar el problema.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.