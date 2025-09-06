¡Un Ferrari personalizado! Maluma estrena juguetico nuevo: "Si puedes soñarlo, puedes lograrlo"

Vídeos relacionados:

El cantante colombiano Maluma ha vuelto a dar de qué hablar, y esta vez no por una nueva canción, sino por su más reciente adquisición: un espectacular Ferrari Purosangue, el primer SUV de la icónica marca italiana, en un exclusivo tono verde menta personalizado que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores.

“Si puedes soñarlo, puedes lograrlo”, escribió el artista en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotos en las que se le ve celebrando con champán, posando sonriente junto a su pareja y su nueva máquina de lujo, y mostrando una maleta roja con la inscripción “DON JUAN 1/1”, una clara referencia a su alter ego y su último trabajo discográfico.

Captura Instagram / Maluma

Maluma no escatimó en gestos de euforia, en las imágenes se le ve bañando el auto con champán y alzando copas junto a Susana, y por supuesto posando al volante.

Captura Instagram / Maluma

El Ferrari Purosangue es el primer vhículo de cuatro puertas y cuatro asientos de la marca del Cavallino Rampante, y con una potencia de más de 700 caballos de fuerza, se posiciona como uno de los SUV más potentes y lujosos del mercado. Con esta joya sobre ruedas, Maluma demuestra que su éxito va mucho más allá de la música.

¿Será este el primero de una nueva colección o solo un capricho bien merecido? Lo cierto es que el intérprete de "Felices los 4" sigue sumando lujos a su lista de logros, inspirando a sus fans con el mensaje de que todo es posible con trabajo y determinación.

