¡Un Ferrari personalizado! Maluma estrena juguetico nuevo: "Si puedes soñarlo, puedes lograrlo"

El cantante colombiano Maluma ha vuelto a dar de qué hablar, y esta vez no por una nueva canción, sino por su más reciente adquisición: un espectacular Ferrari Purosangue, el primer SUV de la icónica marca italiana, en un exclusivo tono verde menta personalizado que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores.
“Si puedes soñarlo, puedes lograrlo”, escribió el artista en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotos en las que se le ve celebrando con champán, posando sonriente junto a su pareja y su nueva máquina de lujo, y mostrando una maleta roja con la inscripción “DON JUAN 1/1”, una clara referencia a su alter ego y su último trabajo discográfico.
Maluma no escatimó en gestos de euforia, en las imágenes se le ve bañando el auto con champán y alzando copas junto a Susana, y por supuesto posando al volante.
El Ferrari Purosangue es el primer vhículo de cuatro puertas y cuatro asientos de la marca del Cavallino Rampante, y con una potencia de más de 700 caballos de fuerza, se posiciona como uno de los SUV más potentes y lujosos del mercado. Con esta joya sobre ruedas, Maluma demuestra que su éxito va mucho más allá de la música.
¿Será este el primero de una nueva colección o solo un capricho bien merecido? Lo cierto es que el intérprete de "Felices los 4" sigue sumando lujos a su lista de logros, inspirando a sus fans con el mensaje de que todo es posible con trabajo y determinación.
Preguntas frecuentes sobre el Ferrari Purosangue de Maluma
¿Qué modelo de Ferrari ha adquirido Maluma?
Maluma ha adquirido un Ferrari Purosangue, el primer SUV de la marca italiana, conocido por su potencia de más de 700 caballos de fuerza y su diseño de cuatro puertas y cuatro asientos. Este modelo es uno de los más potentes y lujosos del mercado.
¿Por qué Maluma ha personalizado su Ferrari Purosangue?
Maluma optó por un exclusivo tono verde menta personalizado para su Ferrari Purosangue, destacando su estilo único y su deseo de tener un vehículo que refleje su personalidad y éxito. La personalización es una expresión de su gusto y logros personales, inspirando a sus seguidores con el mensaje de que los sueños se pueden lograr.
¿Qué mensaje compartió Maluma al presentar su nuevo Ferrari?
Al presentar su nuevo Ferrari Purosangue, Maluma compartió en Instagram el mensaje: "Si puedes soñarlo, puedes lograrlo", reflejando su filosofía personal de que el trabajo y la determinación pueden convertir los sueños en realidad. Este mensaje resuena con sus seguidores, motivándolos a perseguir sus propios sueños.
