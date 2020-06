Mensaje del trovador Frank Delgado al gobierno del municipio Playa por la pérdida del patrimonio

El trovador cubano Frank Delgado envío un mensaje a través de redes sociales a las autoridades del municipio Playa, en La Habana: "¿Por qué no se dedican a salvar el patrimonio arquitectónico del municipio?"

Delgado ha estado llamando la atención desde hace unos meses sobre la pérdida del patrimonio y la falta de interés del gobierno cubano en piezas importantes de la arquitectura cubana en su municipio.

"En vez de gastar dinero en forjar futuros proyectiles hacia el hotel que construyen en 70 para el siguiente ciclón. En vez de afear próximamente, y lo sé de buena tinta, con proyectos de nuevos ricos la Playita de 16, que sí está concebida como una urbanización, proyectada por cerebros sublimes. En vez de seguir propagando el mal gusto, la estética de la balaustrada con planchas de playwood (no sé si así se escribe pleibol), el caos constructivo, la desurbanización, la reconcentración del reggaetón, la implosión de la belleza, por qué no se dedican a salvar el patrimonio arquitectónico del municipio", denunció.

"Cuánta gente con dinero pudiera ayudar a restaurar, por ejemplo, la residencia que mandara a construir en los años 30 el millonario cubano Viriato Gutiérrez Valladón (Calle 1ra entre 184 y 186, Reparto Flores, Playa. En las fotos) y que está fuera convertida en un hermoso restaurante. Prometo no protestar por los precios. Me siento servido solo con la belleza.

Gobierno de Playa, les cambio estas hermosas ruinas por dos bodrios de 70 y 1ra. Seguro alguien del municipio puede encontrar otras ruinas con valores patrimoniales y proponerle al gobierno otro cambio", agregó el trovador, quien es ingeniero hidráulico.

"Claro, todo es del pueblo y no lo es. Esta hermosa ruina, no sé si todavía salvable, es producto de la desidia, de la improvisación, y decisiones desatinadas. Perteneció al Instituto de Oceanología de la Academia de Ciencias. Era el comedor.

Pero ya no pertenece a nadie, ni al pueblo, ni a Oceanología, ni al municipio Playa. Tal vez a la Comisión Provincial de Monumentos. Sí, de los monumentos al fracaso, de los monumentos a la incompetencia, de los monumentos al absurdo orgullo nacional que prefiere verlos derrumbarse antes de ser entregados a algún potente extranjero o cubano de ultramar que los salve de la resaca de todo lo sufrido", dijo.

Por último, Delgado dijo que conocía varios de esos monumentos, El Casino Español, el edificio Riomar, las 11 mansiones de la Loma de Chaple, el teatro Campoamor, los cines...

"Aquí tienen, compañeros del Gobierno de Playa, mejores retos que afear 1ra y 70 y la Playita de 16. Aquí estoy a su disposición. Durante esta pandemia se me han ocurrido otro montón de ideas delirantes", añadió.

Recientemente el trovador cubano señaló el estado de la primera construcción en Cuba totalmente de Hormigón Prefabricado, un edificio modernista que se encuentra ubicado en la famosa Quinta Avenida de La Habana, y que se encuentra en ruinas, como muchas otras joyas arquitectónicas de la capital cubana.