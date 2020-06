Actor critica el comportamiento de los periodistas oficialistas ante la muerte de un joven en Cuba

El joven actor cubano Yunior García Aguilera cuestionó en sus redes sociales el comportamiento de los periodistas y medios oficialistas cubanos, que han hecho silencio ante la muerte del joven Hansel Ernesto Hernández Galiano por un disparo de la policía.

"¿Dónde están los periodistas comprometidos con su profesión? ¿Cómo permiten que esto ocurra? ¿Para qué han servido tantos congresos, tantos acuerdos, tantas manos alzadas apoyando la transparencia?", escribió el actor.

Asimismo, criticó el hecho de que periodistas de los principales medios oficialistas cubanos se hicieran eco en sus redes de un video del youtuber anónimo Guerrero Cubano.

"¿A dónde hemos caído que la 'verdad oficial' es presentada en la voz de un perfil anónimo en un canal de YouTube? ¿Quién midió el costo ético de esa decisión? ¿Hay alguien que valore la credibilidad de la información que ofrece Cuba?", cuestionó Yunior.

El actor comenzó su post diciendo que había hecho un esfuerzo en los últimos días por no escribir nada polémico y dedicarse a compartir cosas de cine y de teatro para poder recuperar su buen humor, pero "no nací para acomodarme tímidamente en el silencio. Perdónenme los amigos que me recomendaron prudencia. Quedarse callado frente a lo infame no es ni responsable ni honrado".

"Una persona murió. Y eso, mínimamente, merece respeto. Conozco a muchos periodistas y comunicadores decentes. No permitamos esta banalización de la ética, este trap ideológico de mal gusto, este descrédito a su profesión. Su compromiso es con la verdad de un país, con nada más", expresó.

"Todavía no me rindo. No quiero volverme un cínico pesimista. Quiero creer que hay luz en la gran mayoría de los cubanos. Yo todavía tengo un sueño", finalizó el actor.

Al comentario de Yunior se sumaron varias personas: "Creo lo mismo no se puede convertir en noticia a un perfil sin rostro", "El periodismo de los medios oficiales hace mucho tiempo que dejó de ser periodismo. Es letra miedosa, esclava de los que controlan todo", Lo de Guanabacoa me ha dejado sin palabras, atónita y cada día más decepcionada", "Lo peor del video son los comentarios. Y lo otro peor, es que el video sea compartido por medios oficiales y por periodistas de profesión".

La tía de Hansel Ernesto Hernández Galiano denunció a través de Facebook que su sobrino había recibido un disparo mortal de un agente de policía el miércoles en La Lima, Guanabacoa. Los medios independientes cubanos se hicieron eco de la noticia, pero los oficialistas mantuvieron silencio.

Al día siguiente, el anónimo Guerrero Cubano en su canal de YouTube desmintió la versión de la familia y acusó a la tía del joven de iniciar "una campaña manipulada y de mentiras contra Cuba". Además, dijo que el policía actuó en legítima defensa y que el joven tenía varios antecedentes penales, en un burdo intento por minimizar y justificar el hecho.

Como es habitual en su canal, ninguno de los hechos estuvo respaldado por pruebas o documentos. No obstante, varios periodistas oficialista e incluso la estatal Agencia Cubana de Noticias (ACN) compartieron en sus perfiles de Facebook el video del Guerrero Cubano como "la versión oficial de los hechos", lo que generó una intensa polémica en las redes.