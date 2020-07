Muere joven cubano por un disparo de la Policía en Artemisa

Un joven cubano falleció por un disparo de la Policía este domingo en la localidad de San Cristóbal, provincia de Artemisa, según denuncias de fuentes independientes que fueron confirmadas por las autoridades gubernamentales.

El fallecido se nombra Yamisel Díaz Hernández, de 38 años, y fue baleado durante un operativo cerca del puente Los Ahogados de San Cristóbal.

La denuncia fue hecha en Twitter por el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, y antecedió a una nota oficial del Ministerio del Interior con la versión del hecho, leída este lunes en la edición estelar del Noticiero Nacional de Televisión.

Federico Díaz García, padre de la víctima, dice que la familia no cree en la versión de los hechos que ofrecen las autoridades.

La Policía le informó que el joven iba con otras dos personas en unos caballos presuntamente robados y los agentes intentaron detenerlos pero dos de ellos se dieron a la fuga. Yamisel fue alcanzado y agredió con un machete a uno de los uniformados, quien le disparó en el pecho, de acuerdo con el reporte del MININT.

"Ellos dicen que le dispararon porque él le fue con un machete para arriba pero el niño no tiene ningún tiro en el pecho, lo tiene por el costado y no me han dado explicación alguna sobre eso", dijo el padre vía telefónica a Radio y Televisión Martí.

"Hasta el momento tampoco sabemos quiénes eran esas dos personas que andaban con él", puntualiza.

Yamisel estaba casado y era padre de tres niñas, de 12, 15 y 16 años. "Su mujer no tiene consuelo, no deja de llorar”, dijo por su parte una vecina del fallecido a Cubanet.

El joven trabajaba en la agricultura, en una cooperativa de la localidad Ramón López Peña, en San Cristóbal. Fue velado en la funeraria del poblado y su entierro tuvo lugar este lunes alrededor de las 8:30 de la mañana.

El 25 de junio otro joven cubano falleció a manos de la Policía. Hansel Ernesto Hernández Galiano, de 26 años, recibió un disparo en la espalda en el municipio de Guanabacoa, en La Habana.

Tres días después el Ministerio de Interior emitió una nota de prensa en la que decían que un agente de la Policía había disparado al joven en defensa propia luego de una persecución porque este se había robado piezas y accesorios de un paradero de ómnibus.

Los cubanos reaccionario a la muerte de Hansel y organizaron una marcha pacífica para denunciar lo ocurrido y oponerse a la violencia policial en el país.

El domingo 1 de julio más de 80 personas permanecieron en arresto domiciliario y otras 50 fueron detenidas para impedir la manifestación.