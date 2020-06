Actor cubano Jorge Ferdecaz: "Mi hijo Fabio desde el cielo me envió a mi niña Marina"

El actor cubano Jorge Ferdecaz le dio la bienvenida a su pequeña Marina en marzo, una bendición que ya no esperaba en su vida, y que llegó dos años después de la dolorosa pérdida de su hijo Fabio, de 16 años.

"Yo estoy seguro de que a Marina la mandó Fabio", dijo el actor emocionado durante una entrevista en el programa Esto no tiene nombre.

Cuando Fabio nació, sus padres se dieron cuenta de que algo no estaba bien, y a los pocos días empezó a tener fiebre y lo llevaron al médico.

"Desde que lo llevamos a la casa notamos que el niño era como vago. No agarraba la teta bien, siempre estaba muy dormido y como a la semana empezó a hacer una fiebrecita. Nos preocupamos y lo llevamos al hospital", explicó Ferdecaz, muy popular en Cuba por su personaje de Bienvenido, en la telenovela Salir de noche.

El bebé se tuvo que quedar ingresado en el hospital, donde le hicieron varios chequeos y lo diagnosticaron.

Los doctores nos dijeron que Fabio tenía una malformación cerebral compleja, grave, y que ellos no podían decir cuánto iba a vivir, pero dudaban que el niño llegara a los dos años de vida", contó el actor.

"A partir de tener esta noticia y el modo en que su mamá y yo lo cuidamos, manejamos esta situación y el amor que le dimos, logramos que el niño estuviera en esta vida con nosotros hasta los 16 años", dijo orgulloso, por haberlo dado todo por que su hijo viviera mucho más tiempo que el que le pronosticaban los médicos.

El actor también agradeció a su actual esposa, Laura, con la que acaba de tener a Marina, por todo el apoyo que siempre le dio con su hijo y por incluso posponer cosas porque "no queríamos dedicarle ni un minuto de menos a Fabito".

"Cuando ya se puso malito, salía y entraba del hospital, me tocó ir en 15 días tres o cuatro veces a Cuba. En el momento en el que todo indicaba que él ya se iba, yo tenía una situación económica ya apretada por tantos viajes y recuerdo que le dije a Laura que no iba a poder ir y ella me dijo: 'Aquí uno se endeuda o hace lo que haya que hacer pero usted se va para Cuba y ya después veremos'", contó.

Ferdecaz, de 50 años, se siente totalmente bendecido por la llegada de Marina en un momento en el que no esperaba que la vida le diera esa sorpresa. Asimismo, a pesar del dolor por la pérdida de Fabio, el actor tiene la satisfacción de haberle podido regalar 16 años de vida y amor a su hijo.