Jorge Ferdecaz habla de la muerte de su hijo: "Nunca se está preparado para eso"

El actor cubano Jorge Ferdecaz, radicado en Miami desde hace algún tiempo, contó que recientemente se cumplieron dos años de la dolorosa pérdida de su hijo Fabián, que tenía 16 años.

El artista y su esposa fueron bendecidos nuevamente con una bebé que está en camino, pero el tema sigue siendo muy sensible para él y hay muchos dolores y temores que siempre estarán ahí.

"Hace apenas un mes y tanto se cumplieron dos años de que perdí a mi hijo con dieciséis años. Yo cumplo cincuenta años en mayo, nosotros no veíamos ya como posible que nos llegara una bendición tan grande y es normal que yo esté tan nervioso con este asunto, yo estoy en un hilo de nervios.

"Eso es algo que no se supera, la vida continúa y viene mi niña en camino, pero es algo que está a flor de piel y cualquier cosa que pase para mí es tremendo", dijo en el programa Esto no tiene nombre, en el cual trabaja.

Sus palabras son una disculpa a su abrupta reacción a una broma que le hicieron en el show en la que fingieron que su esposa había roto fuente, y al darse cuenta de que era mentira él terminó gritando malas palabras y alterado.

"Yo lamento profundamente lo que pasó, me disculpo de verdad, perdí los estribos, me puse muy nervioso", dijo el actor. "Obviamente la gente no tiene por qué conocer las historias personales de nadie, pero no sean tan duros a la hora de juzgar a la gente que no conocen".

"La gente no sabe lo que yo pasé. Yo tenía un niño con una condición especial y nunca se está preparado para la muerte de un hijo. Yo lo sobrellevo porque mi hijo nació y no le daban un año de vida, y creo que por lo bien que lo hicimos su mamá y yo logramos que llegara a los dieciséis años", dijo entre lágrimas.