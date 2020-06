Will Smith se emociona hasta las lágrimas al hablar de su distanciamiento con su hijo Trey

Will Smith fue el último invitado del programa de su esposa Jada Pinkett-Smith, Red Table Talk, donde el matrimonio protagonizó una emotiva charla sobre la paternidad en la que el carismático actor no pudo contener las lágrimas al recordar su distanciamiento con su hijo mayor, Trey.

Trey es fruto de un matrimonio anterior del actor con Sheree Zampino, y fue al hablar de su relación con su primogénito cuando Will Smith rompió a llorar.

La paternidad le llegó cuando tenía tan solo 24 años, algo que recordó con lágrimas en los ojos: "Lo traje a casa, lo pusimos en la cuna y sentí un terror absoluto. Pensé, soy totalmente responsable de esta vida. No podía dejar de ir a mirarlo y comprobar que estuviera bien. Lloré mucho, de hecho, ahora estoy llorando".

Además, la repentina paternidad le provocó inseguridades al actor. "Me sorprendió lo frágil que es la crianza de los hijos. Pensé en las lecciones que me habían inculcado y pensé que no había forma de que lo hiciera, que no soy tan bueno", añadió.

Pero el matrimonio entre Zampino y Smith no funcionó y acabaron divorciándose cuando Trey tenía tan solo dos años, tras su separación, el rapero vio crecer a su hijo desde la distancia.

De hecho, el intérprete confesó que el divorcio con la madre de su hijo fue "el fracaso más importante". "Me han lastimado mucho en mi vida adulta, pero no creo que nada me haya afectado tanto como divorciarme de la madre de mi hijo de dos años. Me separé y me encontré con que si un hombre no es un gran esposo, pierde sus derechos parentales", sentenció.

"En ese proceso comienzas a luchar por tus derechos y el niño está en medio. Yo había visto a mi padre golpear a mi madre y no iba a permitir que mi hijo viera nada violento hacia su madre, así que el deseo de evitar algo así me convirtió en un padre ausente. Quería crear suficiente distancia entre él y aquellas escenas", reveló.

Años más tarde, Will Smith rehizo su vida con Jada y tuvieron dos hijos: Jaden y Willow. En la actualidad, junto a Trey forman una de las familias más bellas de la star system estadounidense.

Esta no es la primera vez que el actor habla de los altibajos de su relación con Trey. "No siempre ha sido así entre Trey y yo. Nos peleamos por años después de mi divorcio con su madre. Se sintió traicionado y abandonado. ¡Es una bendición salvaje recuperar y restaurar una relación amorosa con mi precioso hijo", comentó hace dos años.

