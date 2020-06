Natti Natasha celebra los 25 millones de su tema "Qué mal te fue" con un ardiente vídeo inédito

La reguetonera dominicana Natti Natasha no ha dejado de celebrar el éxito que ha estado tendiendo el videoclip casero de su último sencillo Qué mal te fue.

Tras la gran acogida que tuvo la canción en todas las plataformas digitales por parte de sus más fieles incondicionales, ahora el material audiovisual ha alcanzado la cifra de nada más y nada menos que de 25 millones de visualizaciones en su canal oficial de YouTube.

La artista urbana ha querido celebrarlo regalando a sus seguidores un sensual vídeo inédito que formó parte de la grabación del clip, pero que finalmente no fue incluido en el resultado final del mismo. En él parece la reguetonera dentro de una piscina con un bikini rojo y ejecutando unos ardientes movimientos que han dejado sin aliento a más de un fan.

"Así me pongo cuando 25 millones de personas han cantado que mal te fue en YouTube ¡Aquí una edición exclusiva que no salió pero me gustó! Sigan viendo y dedicando el tema en todas las plataformas digitales", expresó Natti Natasha junto a su post.

"Preciosa", "Simplemente perfecta", "Tenías que haberlo incluido en el videoclip, estás impresionante", "Gracias por alegrarnos el día con este explosivo baile", "Mamacita, pero qué calor" o "Los movimientos más sexys de internet", son varios de los mensajes que figuran en la publicación que acumula tres millones de reproducciones en Instagram.

Qué mal te fue, por su parte, fue estrenado en el 31 de mayo en YouTube. Además de llamar la atención por sus sensuales planos en los que se aprecia a Natti Natasha en topless y tomando un baño en la piscina, el videoclip sorprendió porque fue dirigido por la propia intérprete.

Aunque algunos tacharon su trabajo de vulgar y recibió muchas criticas en las redes sociales por parte de algunos detractores, lo cierto es que Qué mal te fue pasó rápidamente a formar parte de los primeros puestos en las listas de hits latinos y ahí se ha mantenido hasta la fecha.

Durante una entrevista con su paisana Clarissa Molina para el programa de televisión El Gordo y La Flaca, Natti Natasha se defendió y quiso contestar a todos aquellos que había catalogado su videoclip de manera negativa.

"Yo siempre me he expresado de la manera que me quiero expresar. En ese momento yo me sentí extra cómoda como estaba, tampoco fue planeado como. Simplemente estaba en mi casa y me sentí cómoda conmigo y con mi cuerpo, no lo vi como algo vulgar", expresó la dominicana.

