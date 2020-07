Artista cubano aclara por qué la gente en la isla no sale a la calle a protestar contra el régimen

El poeta y narrador cubano Luis Dener Hernández González publicó un video en su cuenta de Facebook, en el que da su opinión acerca de por qué sus compatriotas en la isla no salen a las calles a protestar contra el régimen.

Hernández González, fundador del proyecto cultural independiente Demóngeles y su coordinador fuera de Cuba, anunció al inicio de la grabación que sus palabras podrían resultar polémicas y chocantes, pero que él solo está comprometido con la libertad de su patria y con la democracia.

“Ahora cualquiera desde fuera de Cuba agarra un teléfono y grita, refiriéndose a los cubanos de adentro, que los cubanos son unos carneros, que han perdido la dignidad, que hasta cuándo van soportar el atropello y las mentiras, que todos son unos parásitos esperando a que les manden 100 dólares y una recarga y no mueven un dedo para cambiar el sistema. Que cuándo se van a tirar para la calle, cuándo”, criticó.

“Cuando veo esto diciendo esto me viene a la cabeza una paradoja brutal, porque están diciendo la verdad, pero no tienen la razón”, precisó.

El también músico reconoció que aunque es cierto que muchos cubanos actúan de esa forma, no todos son así.

En su disertación, alabó la valentía de muchos ciudadanos que a pesar de los riesgos se atreven a denunciar los problemas del país, para lo cual ha sido decisiva la llegada de Internet.

“En Cuba cada día más y más personas se muestran críticos con el sistema, poquito a poco la gente va perdiendo el miedo a hablar frente a una cámara. Cada vez más personas denuncian en su perfil de Facebook una cola, un abuso policial, la escasez de alimentos, problemas con el agua, un derrumbe… Aumentan los periodistas independientes, los youtubers, los artistas críticos”, detalló.

“Los dinosaurios (dijo, refiriéndose a las autoridades) han tenido que sacar incluso dos decretos: el 349, para borrar a los artistas complicados y el 370, para callarle la boca a la población en general y legalizar la represión en el ciberespacio”, puntualizó.

El artista se mostró muy crítico con los cubanos que residen en el exterior, a quienes acusó de no preocuparse por la libertad de su país a pesar de vivir en libertad, tener acceso libre a Internet, contar con mucha más información, tecnología, estabilidad y con sus vidas mucho más resueltas.

“Somos tres millones de cubanos aproximadamente los que vivimos fuera de Cuba”, dijo.

“Ahora bien, qué porciento, de esos tres millones de cubanos con todas estas posibilidades, somos los que hacemos algo para conseguir la democracia, que porciento compartimos videos sobre temas políticos, da un simple like y un comentario –eso ya ni se diga–, que porciento vamos a una convocatoria frente a una embajada”.

“¿Cuántos entraron con su teléfono, por ejemplo, a la marcha virtual convocada por Roberto San Martín? –que fue un éxito para ser la primera vez–. Un montón de personas, pero ¿qué porciento representan esas personas de los tres millones que pudieran haber entrado cinco minutos, para apoyar aunque sea un momento y subir los números”, cuestionó.

“¿Por qué no lo hacen? Por miedo a que no los dejen entrar a la isla, para no buscarse problemas; que si tienen familiares dentro –como todos–. Están también los que tienen un montón de negocios cuyos mayores beneficios vienen precisamente de la situación política de Cuba”.