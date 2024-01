Actor Carlos Massola se reúne con activistas y familiares de presos políticos

El actor cubano Carlos Massola se reunió este sábado con activistas y familiares de presos políticos en La Habana.

Massola compartió con el médico y activista político Fernando Vázquez Pérez y con dos familiares de presos políticos del 11J: Luis Wilber Aguilar, padre de Walnier Luis Aguilar Rivera, un joven con problemas de salud mental condenado a 23 años de cárcel, y con Ángel Delgado, exesposo de la opositora Lisandra Góngora, que cumple 14 años de prisión.

"¡Basta ya el acoso, el abuso, la persecución, la amenaza, el chantaje contra los presos políticos y sus familiares! ¡Basta ya de criminalizar el dolor, quiten el dedo de arriba del dolor de los seres queridos! ¿Quién los empoderó para apretar cada vez más la soga al cuello de los familiares?", expresó Vázquez Pérez en su muro de Facebook.

Captura de Facebook / Fernando Vázquez Pérez

"No hay ambulancias, ¡pero sí bastantes autos para acosar y poner en el cepo a las familias de nuestros presos políticos! No nos dejan reunirnos, abrazarnos, ayudarnos en el martirio. ¡Dejen vivir en paz y libertad al pueblo!", exigió.

En octubre pasado, el actor lanzó fuertes críticas a Miguel Díaz-Canel por el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares, y mostró especial preocupación por los casos de Walnier y Lisandra.

"¿Cuál es la morbosidad de hacer sufrir a los presos políticos, a las familias? Sácalos de la cárcel si tú no tienes nada que perder. No son una amenaza para ti; ellos no tienen armas para matarte", demandó entonces en un mensaje.

"¿Por qué haces sufrir a la pobre familia de los presos políticos, como Lisandra Góngora, a la que has obligado al papá a ir con los niños hasta la Isla de la Juventud, a Wilmer? Te estoy pidiendo un poco de bondad, salva a tu pueblo mientras puedas, que bastante jodido lo tienes", agregó entonces.

Carlos volvió a salir a la palestra hace unos meses, cuando empezó a transmitir por redes sociales sus críticas sobre la situación en Cuba, por lo cual ha sido censurado y relegado.

Recientemente afirmó que algún día la dictadura cubana "va a caer", al quedar impactado por la película Plantadas, que relata la historia de las mujeres que sufrieron cárcel por oponerse al régimen castrista.

Massola contó que el filme del director Lilo Vilaplana le tocó el corazón "a fondo" por mostrar "cuánto sufrieron esas patriotas", y confesó que le "sacó las lágrimas", pero también "el espíritu de patriotismo que este pueblo tiene escondido, pero que lo tiene".