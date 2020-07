Cubano denuncia la discriminación de ETECSA con las ofertas de recarga internacional

Un cubano lamentó en redes sociales que el monopolio de las telecomunicaciones en Cuba, ETECSA, solo tuviera en cuenta a quienes viven fuera de la isla para lanzar sus ofertas de recarga de saldo, “discriminando” a los adentro, un método que largamente ha usado la empresa para su beneficio.

El cubano publica una captura de una reciente propuesta del monopolio, anunciando que, del 13 al 18 de julio, los clientes que le recargaran desde el exterior por un valor de 20 CUC, recibirían un bono de 40 CUC válido a partir de la entrada de esa suma proveniente del extranjero.

“La promoción que hace ETECSA excluye a los cubanos que no tienen familiares o amistades en el extranjero que les hagan la recarga”, expone en la plataforma de Facebook.

Captura de publicación en Facebook.

“Resulta ahora que, los que una vez fueron mal llamados ¨lumpen¨ y ¨antisociales¨ por abandonar la isla, son ahora los que pueden ofrecer este beneficio. El dinero de los cubanos que se quedaron trabajando en su Patria no tiene valor para hacer esta recarga. ¿Acaso nuestro dinero no vale igual? ¿Por qué se nos discrimina dentro de nuestro propio país?”, agregó.

“Sí, es triste. Pero nuestro peso cubano solo nos sirve para adquirir algunos beneficios, si no tienes un familiar o amigos que te haga el favor de recargar, no puedes tener un poquito de internet y ni siquiera puedes hacer una llamadita de urgencia”, comenta un usuario.

“Los verdes (dólares) son los que valen. Así es. Yo tengo hermanos y me recargan cuando pueden. Pero pienso en el que no tiene quien le recargue. Es muy cierto”, expone otro. “A mí no me asombra nada, si por pedir que bajaran los precios de internet nos llaman mercenarios y dicen que EE.UU. nos paga”, señala un tercer internauta.

El monopolio durante varios años ha hecho ofertas de recarga doble y hasta triple, aunque siempre dependiendo de que los cubanos en el exterior, vilipendiados por el discurso oficialista y del gobierno hasta el cansancio, envíen su dinero a las arcas de la entidad. Las personas en Cuba para hacerlo, tendrían que poseer una tarjeta de crédito (Visa, Master Card, etcétera) y recargar como si estuvieran fuera del territorio.

Solo en 2017, ETECSA recibió 516 millones 570 mil dólares estadounidenses en conceptos de recargas y otros servicios, según cálculos de Havana Consulting Group que, para 2019, estimó unos ingresos para la compañía hegemónica de las comunicaciones en Cuba, de 567 millones 870 mil dólares.

En ocasiones, ETECSA ha utilizado en su defensa el argumento de que esos ingresos son destinados a “mejorar su infraestructura”. Sin embargo, a menudo el monopolio es objeto de críticas no solo por sus altas tarifas en un país donde el salario medio ronda los 40 dólares, sino por la calidad de sus servicios.

La propia empresa informó el martes que un servicio suyo, Transfermóvil, estaba “confrontando problemas técnicos con intermitencia en su funcionamiento”, un anuncio al que le siguieron varias muestras de inconformidad.

Transfermóvil es una aplicación que permite a los cubanos llevar a cabo diferentes operaciones como pagos de servicios, compras en línea, consultas y trámites bancarios y la gestión de los servicios de telecomunicaciones, entre otras.

“Yo pago todos los meses todo por ahí, y todavía desde el día 21 de junio que hice la recarga del Nauta Hogar y luego la transferencia para pagarlo no me lo ha reconocida, sigo con la fecha de vencimiento anterior, espero luego no tenga que estar yendo a Etecsa a estar reclamando porque he llamado varias veces y me dicen que hay problema con tranfermóvil”, lamentó un usuario.