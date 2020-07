ETECSA: Aplicación Transfermóvil está presentando problemas técnicos

La página en redes sociales del monopolio de las telecomunicaciones en Cuba (ETECSA), informó que su servicio Transfermóvil estaba “confrontando problemas técnicos con intermitencia en su funcionamiento”.

“Ofrecemos disculpas por las molestias ocasionadas y le aseguramos que los técnicos trabajan ininterrumpidamente en su solución para restablecerlo en el menor tiempo posible”, amplía en el mensaje desde Facebook.

A la publicación le siguen varias críticas.

“Yo llevo exactamente un mes con problemas en el trnasfermovil y sin poder operar mi cuenta. He llamado a todos lados y todo muere en el personal de "SISTEMA". Molesta, Insatisfecha y Desepcionada de este servicio”, comenta un usuario.

“Yo pago todos los meses todo por ahí, y todavía desde el día 21 de junio que hice la recarga del Nauta Hogar y luego la transferencia para pagarlo no me lo ha reconocida, sigo con la fecha de vencimiento anterior, espero luego no tenga que estar yendo a Etecsa a estar reclamando porque he llamado varias veces y me dicen que hay problema con tranfermovil”, lamenta otro.

“Dios mío, cuando no es una cosa es otra. Lo que si siempre pasa es que muchas personas salen perjudicadas y ahora más pues es el único método de pago para tuenvio”, señala un tercer internauta.

La aplicación Transfermóvil permite a los cubanos llevar a cabo diferentes operaciones como pagos de servicios, compras en línea, consultas y trámites bancarios y la gestión de los servicios de telecomunicaciones.

Una nueva versión lanzada en marzo de este año, agregaba el servicio de giros nacionales de Correos de Cuba. También incluyó la recarga de tarjetas propia, reimpresión de tarjetas (BANDEC), solicitud de PIN digital y mejoras en la transferencia de efectivo.

Fundada en 1994, ETECSA es la única empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones existente en Cuba, y sus servicios, al igual que los precios de los mismos, han sido largamente criticados por su calidad.

En los meses más recientes ha estado promoviendo el uso de Transfermóvil, incluso en enero ofreció un premio que consistió en recargas de 5 CUC a los 500 usuarios del país que mayor número de operaciones financieras realizaran por medio de la aplicación que, como indica su nombre, funciona desde la telefonía móvil.

Para hacer uso de ella, se necesita que la línea personal esté vinculada a una cuenta bancaria y una tarjeta magnética que haya sido emitida por el Banco Popular de Ahorro (BPA), el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) o el Banco Metropolitano.

ETECSA anuncia de manera esporádica algunos incentivos a fin de motivar a los cubanos en el empleo de medios electrónicos y la telefonía celular, a pesar de que los costos de sus servicios no están al alcance de la mayoría de los salarios.