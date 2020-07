¿Por qué necesitamos tener una Pequeña Habana?, cuestiona la secretaria de prensa del vicepresidente de EE.UU

Katie Miller, secretaria de prensa del vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, cuestionó que los inmigrantes creen sus propios barrios y utilizó como ejemplo La Pequeña Habana de Miami.

“Creo que si vienes a Estados Unidos debes asimilarte... ¿Por qué necesitamos tener una Pequeña Habana?”, dijo.

El comentario está incluido en Separated, un libro del reportero de NBC Jacob Soboroff que trata sobre la política de separación de las familias de la actual administración estadounidense liderada por Donald Trump.

La cita llamó la atención de los activistas luego de que fuera publicada este lunes en el show que conduce Rachel Maddow en la cadena MSNBC.

Maddow anticipó una parte del libro donde Soboroff entrevistó a Katie Miller, quien en ese momento era portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, la agencia que promulgó la política antinmigrante del presidente.

"Mi familia y mis colegas me dijeron que cuando tuviera hijos pensaría en las separaciones de manera diferente. Pero no lo creo... DHS me envió a la frontera para ver las separaciones por mí misma y tratar de hacerme más compasiva, pero no funcionó", contó a Soboroff en la entrevista para su libro.

En febrero, Katie se casó con Stephen Miller, uno de los ayudantes más cercanos de Trump y el arquitecto de la política de separación familiar. Actualmente esperan a su primer hijo juntos.

Miller, quien ha sido la portavoz de Pence desde octubre, ahora juega un papel clave en la comunicación de Pence como jefe de la fuerza de trabajo del coronavirus de la Casa Blanca.

Figuras políticas de la comunidad cubana en Estados Unidos han reaccionado a los comentarios de Katie. “Nací y me crié en La Pequeña Habana y lo que Miller está diciendo demuestra su ignorancia de lo que es el vecindario. Personas como mis padres no vinieron a La Pequeña Habana a quitarle nada al sistema sino a dar”, comentó a El Nuevo Herald la republicana María Elvira Salazar.