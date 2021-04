Emotivo: Aplauden a trabajadora cubana en un colegio de Oklahoma tras hacerse ciudadana americana

Un emotivo vídeo ha comenzado a circular por las redes sociales, pues recoge un precioso momento en el que una mujer cubana que acaba de obtener la nacionalidad estadounidense recibe una calurosa felicitación de parte de los estudiantes y compañeros de trabajo del centro en el que trabaja.

El bonito momento ocurrió en la Prairie Vale Elementary School de la ciudad de Oklahoma, donde la gerente de la cafetería, una inmigrante cubana llamada Yanet López, recibió el cariño de una gran cantidad de miembros del colegio tras lograr su sueño de convertirse en americana.

Los niños y profesores se reunieron en unos de los pasillos de la escuela y mientras gritaban "USA", aplaudieron sin cesar mientras que Yanet López caminaba entre ellos sosteniendo en una de sus manos una pequeña bandera de Estados Unidos.

La cubana no pudo evitar emocionarse con la inesperada y cariñosa reacción de los alumnos y compañeros de trabajo y varias lágrimas de alegría corrieron por su rostro mientras se mostraba más que agradecida con el precioso gesto cada vez que se ponía la mano en el pecho.

Varios han sido los medios de comunicación y perfiles de Instagram públicos que se han hecho eco de la bonita escena que vivió la cubana Yanet López tras obtener la nacionalidad de Estados Unidos.

De hecho, el vídeo se ha vuelto viral y ha logrado emocionar a más de un internauta en las redes sociales: "Qué bonito gesto", "Así somos los cubanos, muy queridos donde quiera que vamos", "Qué lindo, me he emocionado", "Ay me ha hecho llorar, qué emocionante" o "Felicidades a esa paisana hermosa que ha logrado el sueño americano", son algunas de las reacciones que ha provocado el material audiovisual.

