La cubana Livia Brito, acusada de agredir a un fotógrafo en una playa de Cancún

El nombre de la actriz cubana Livia Brito Pestana ha estado en los últimos días acaparando titulares de la prensa latina y dando paso a la polémica tras haber sido acusada de, junto a su pareja actual Mariano Martínez, agredir presuntamente a un paparazzi en una playa de Cancún.

La denuncia fue hecha por la supuesta víctima, el paparazzi y fotógrafo Ernesto Zepeda que labora en la zona de Quinata Roo, quien aseguró ante los medios mexicanos que la protagonista de la serie La Piloto y su novio, el actor y modelo argentino, le dieron una golpiza, le insultaron y le quitaron su material de trabajo, luego de que se diesen cuenta de que estaba tratando de sacarles algunas fotografías mientras disfrutaba de su estancia.

Según comentó Zepeda al programa Sale el sol, ahora se encuentra mucho mejor tras haberse recuperado de los moretones que presuntamente le dejó la pareja tras la trifulca, la cual dijo que tuvo lugar en la playa del hotel Óleo en Cancún (Quintana Roo) el pasado domingo 28 de junio de 2020, alrededor del mediodía.

Para apoyar los hechos, durante la entrevista se mostró un vídeo tomado por uno de los allí presentes que captó a la cubana y al argentino subiendo unas escaleras del hotel mientras ella llevaba con una mochila negra y él una cámara en mano.

Sobre cómo ocurrió todo, Zepeda contó a los presentadores del show que primeramente pasó por el hotel pero los artistas no se encontraban en las instalaciones y que momentos más tarde regresó, los vio caminando de frente y se giró para poder tener un mayor ángulo para lograr unas buenas imágenes. Sin embargo, minutos después fue descubierto por Livia, quien se abalanzó sobre él "con mucha ira".

"Pensé que iban a caminar por la playa, pero tomaron un camino y unas plantas los tapaban, entonces tuve que pararme y tomar las imágenes de la cintura para arriba porque unas baldas los tapaban. En la última foto ella volteó y me alcanzó a ver, yo me senté, guardé la cámara en la mochila, pero ella llegó gritándome y me dio una cachetada", expresó Zepeda.

Seguidamente, contó que la pelea fue a peor cuando Mariano tomó partido en la situación: "Luego llegó su novio y me dio un trancazo en el pómulo derecho, entonces fue cuando ella me arrebató la cámara, se la da a Mariano y él me empieza a golpear en la cara con la cámara, me hizo una herida y me deja bañado en sangre. Me quedé en shock, ella estaba muy agresiva. Luego él me lanzó sobre la arena y me empezó a dar codazos y puñetazos".

"Yo podría haber borrado el material, entregado la tarjeta de la cámara, pero no me dejaron decir absolutamente nada, fue en todo momento agresiones. Ella me robó la cartera, con mi mochila y la cámara", añadió.

Zepeda agregó que esa misma noche le escribió una persona para hablar y tratar de minimizar los daños. Explicó que intentaron llegar a un arreglo económico con él, aunque alegó que prefirió hacerlo por las vías legales a través de sus abogados.

Asimismo, aclaró que ya había puesto una denuncia en la policía en la que acusaba a Livia Brito y Mariano Martínez por "robo y agresiones" y que estaba a la espera de que las autoridades mexicanas se hiciesen cargo del asusto.

A continuación, las declaraciones íntegras del fotógrafo Ernesto Zepeda:

