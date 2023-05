Livia Brito y César Évora en el elenco de "Minas de Pasión", la próxima telenovela de Televisa

Livia Brito y César Évora formarán parte de la próxima telenovela de Televisa “Minas de Pasión”, que muy pronto comenzará su filmación para estrenarse en agosto de este año.

La actriz cubana será la protagonista femenina, mientras Évora tendrá a su cargo uno de los papeles principales dentro del dramatizado, que es una producción del director de televisión mexicano Pedro Ortiz de Pinedo.

Todo parece indicar que Livia Brito ha pospuesto sus planes de ser mamá y volverá a la pantalla chica para interpretar a Emilia Sánchez, una mujer que lo dará todo por su hijo en esta nueva versión de la exitosa telenovela de Telemundo “La Patrona”.

A su lado como coprotagonista estará el actor estadounidense-mexicano Osvaldo de León y hasta el momento se conoce que la historia se desarrolla en pueblo minero y vendrá cargada de romance, traiciones y venganza.

En su Instagram Livia, quien sustituye a Ariadne Díaz que inicialmente fue anunciada como la protagonista de esta producción, adelantó que las grabaciones comienzan la próxima semana y que sus seguidores verán un cambio de look extremo para este personaje.

“¡Les tengo una gran noticia! Estoy muy contenta en mencionarles que formaré parte de un nuevo proyecto de Televisa (…) y la verdad es que me siento muy nerviosa y feliz porque este nuevo personaje será muy diferente, me haré un cambio de look muy padre ya les quiero mostrar todo el detrás de cámaras, estén atentos a mis redes sociales”, compartió en una publicación.

La noticia del regreso a las telenovelas de la protagonista de “La Piloto”, “La Desalmada” y “Mujer de nadie” sorprendió a sus fans, pues en octubre del pasado año anunció una pausa en su carrera para cumplir uno de sus grandes deseos, convertirse en mamá.

Sin embargo, en declaraciones recientes a la prensa reveló que ha tenido problemas para embarazarse debido a una endometriosis y que está bajo tratamiento para poder tener su bebé.

