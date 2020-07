"¡La culpa de nuestros males la debemos al (des) gobierno de Cuba!", asegura un cubano

Un cubano, usuario de la red social Facebook, hizo una denuncia de lo que desde su punto de vista es un error común en la población de la isla, culpabilizar a otros gobiernos, en especial al de Estados Unidos, de los problemas de Cuba.

Leovel Frank Cangas en su post titulado La culpa es de Donald Trump… ¿o tal vez no?, comienza narrando una conversación común en una calle cubana y se detiene a reflexionar en el criterio entronizado en muchos conciudadanos de que las dificultades que atraviesa Cuba están determinadas por el embargo.

“Hoy de camino al trabajo conversaba con una persona allegada a mí sobre lo difícil de la situación que estamos viviendo y cómo las decisiones del gobierno hacen que se recrudezca más aún. Enseguida me contestó: "La culpa es de Donald Trump y todas las medidas que toma contra nuestro país... al final Canel no se afecta sino el pueblo". Lo lamentable es que una buena parte de nuestra población tiene instaurada esa idea en sus cabezas”, asegura Leovel.

Este comentario fue el detonante que le hizo escribir y publicar su reflexión en una red social, a riesgo de recibir una sanción pues en Cuba escribir criterios “discordantes” contra el discurso oficialista en las redes sociales puede ser multado por hasta 3 mil CUP.

Cangas procedió entonces a recordar a algunos cubanos, razones no tan viejas de por qué estamos hoy en el punto que nos encontramos como país.

“Parece que olvidamos o más bien negamos algunos elementos tristes de nuestra historia de los últimos 61 años. Yo voy a hacer alusión solo a algunas cuestiones que fueron modificadas gracias a las sanciones económicas y presiones internacionales:

- Homosexuales y religiosos no podían estudiar y eran cruelmente discriminados en Cuba.

- Las personas no podían tener relaciones con sus familiares en el extranjero o se afectaba seriamente su estatus social.

- Existían campamentos donde obligaban a las personas a realizar trabajos forzados en contra de su voluntad (UMAP)

- El cubano no podía viajar a ningún lugar del mundo.

- El cubano no podía visitar nuestros hoteles y playas.

- El cubano no podía comprar en tiendas recaudadoras de divisas.

- El cubano podía ir preso por escuchar grupos musicales prohibidos por el estado.

- No existía trabajo alguno por cuenta propia.

- No había Internet en Cuba.

- Existía (o existe) una abierta y cruenta represión contra todo aquel que se manifestara en contra del gobierno”, señaló Leovel.

El usuario de Facebook sugirió a los residentes en la isla que valoren estos argumentos antes de repetir frases que nos han taladrado en las cabezas los medios de comunicación y los dirigentes políticos durante décadas en revolución.

“La próxima vez que piense usted que Donald Trump es el culpable de la situación actual que vivimos en Cuba, haga un pequeño viaje en su memoria y cuando logre identificar los cambios sociales que ha habido en nuestro país (para bien), tenga en cuenta que se han debido precisamente a las presiones de organismos internacionales”, indicó Cangas.

Este cubano considera además que sin bloqueo económico y sin personas como Donald Trump, el régimen actual sería como el de Corea del Norte, y pide a aquellos que no son conocedores del tema que investiguen en Internet las condiciones en las que viven los norcoreanos. Esto les ayudará, en su criterio, a despejar la mente.

Leovel Frank Cangas cierra su mensaje con una idea clara y contundente: “¡La culpa de nuestros males la debemos al (des) gobierno cubano!”.