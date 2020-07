Ivy Queen reacciona al ver a Natti Natasha haciendo ejercidos al ritmo de una de sus míticas canciones

Karol G, Becky G, Anitta o Natti Natasha son algunos de los nombres femeninos más sonadas de la música urbana en la actualidad. Pero antes de ellas, hubo una voz que marcó un antes y después para las mujeres en este género musical: Ivy Queen.

La Caballota fue pionera en un género de hombres y gracias a ella las artistas que incursionaron más tarde en este estilo musical tuvieron un camino más fácil por recorrer hasta hacerse un hueco en este mundo. Consciente de todo esto, la reguetonera dominicana Natti Natasha ha querido rendirle un pequeño homenaje a la Reina del Reguetón en Instagram.

El pasado sábado la intérprete de Sin Pijama publicó un vídeo en el que la vemos ejercitarse sobre la cinta de correr mientras suena de fondo una las canciones más míticas de la puertorriqueña, Quiero Bailar.

"Ejercicios al ritmo del Tra Tra! Dime Ivy Queen que pa la cama digo NaNaNa!", mencionó la autodenominada La Dura de las Duras.

Este gesto no pasó desapercibido para La Queen, que le respondió en el tablón de comentarios con un sincero mensaje: "Bella y fantástica Mimi... Ya tú sabes como es La verdadera escuela, abriéndose paso hasta el presente!! Batelo bebeeeeeeé! Que inmensa me haces sentir con tan bello detalle. Gracias!".

Por este gesto, otros usuarios han destacado la humildad de Natti Natasha y le han pedido que haga una colaboración con Ivy Queen. "Fuera lo más maravilloso que cantarán juntas", "Un junte seria genial" o "Detalle de parte de Natti Natasha humilde como siempre y con los pies en la tierra! Arriba las mujeres", son algunos de los comentarios que le dejaron.

Aunque también hay otros que no han dejado pasar la oportunidad de lanzarle un dardo a Karol G. "Qué bueno que la respetes, no como la odiosa de Karol G", escribió un usuario de la red social recordando la polémica que protagonizó el año posado por apoyar a su chico Anuel AA después de que éste cuestionase el título que recibió Ivy Queen hace más de dos décadas. "¿Cómo me van a decir que una mujer que no pega una canción hace siete años es la reina del reggeaton?", se preguntó el 'bebesito' entonces desatando una gran controversia dentro del género urbano.

