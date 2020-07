Militantes del ELN en La Habana se desmarcan del atentado en la Escuela de Cadetes de Bogotá

Desde La Habana, donde se encuentran refugiados a pesar de los insistentes pedidos de extradición del Gobierno colombiano, un grupo de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha declarado que ninguno de los 10 miembros de la delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN) estuvo implicado en el ataque a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander de Bogotá.

Tras el atentado con carro bomba, que tuvo lugar 17 de enero de 2017 y costó la vida de 22 estudiantes, el presidente colombiano, Iván Duque Márquez, decidió romper los diálogos de paz con la guerrilla y reactivar las órdenes de captura contra los miembros de la delegación, en Cuba desde mayo de 2018.

El Gobierno cubano se ha negado a responder a los pedidos de extradición acusando al presidente Duque de violar las reglas pactadas para el proceso de paz.

Ahora, en una extensa entrevista con la web oficialista Cubadebate, el comandante del ELN Israel Ramírez, alias "Pablo Beltrán", miembro del Comando Central (COCE) de la guerrilla, se deslinda del atentado, y asegura que los negociadores estaban “desligados totalmente de cualquier cuestión de operaciones militares” en terreno colombiano.

En lo que parece un intento del aparato de propaganda cubana por limpiar la imagen de su apoyo a los grupos armados de Colombia, Beltrán da detalles del procesos de diálogo con el Gobierno colombiano y asegura que, al estar en La Habana, los negociadores no son culpables del atentado.

"Yo soy miembro de la dirección nacional del ELN, pero eso no quiere decir que esté al tanto o esté comandando operaciones militares en Colombia. Mi labor específica es todo este proceso de diálogos. Yo estoy apartado de eso, pero aun así insisten en decir que la delegación tuvo que ver con el ataque, y con base en eso piden a Cuba la extradición, pero la extradición la piden por intermedio de Interpol. Resulta que el estatuto de Interpol, en el capítulo III, dice que este tipo de asuntos no procede cuando hay conflictos entre partes, o sea, un conflicto interno colombiano”, dijo el guerrillero a Cubadebate.

“Tenemos una dirección nacional, con cerca de 20 miembros; una especie de ejecutivo, el comando central, que somos cinco, pero también tenemos un organismo encargado del planeamiento y conducción de las operaciones, el Estado Mayor, que es dirigido por el responsable militar del comando central, que no soy yo. Entonces, las líneas de operación que se trazan, los detalles de los operativos, los momentos de los operativos, los blancos escogidos, eso es estrictamente del manejo del Estado Mayor”, añadió.

La entrevistadora oficialista se ocupa de precisar que actualmente no hay en Cuba ningún miembro del Estado Mayor, aunque Beltrán reconoce que el responsable militar del ELN, Antonio García, sí visitó la isla para anteriores negociaciones en el 2005.

Durante toda la entrevista, Beltrán repite la versión del Gobierno cubano, que acusa a Colombia y EEUU de atacar a los países garantes del proceso sin reconocer que este quedó roto tras el atentado.

También acusa al Gobierno de Iván Duque de no reconocer los acuerdos firmados por Juan Manuel Santos.

Ante la pregunta sobre un cese al fuego unilateral, Beltrán aseguró que ya no planean extenderlo porque fuerzas militares y paramilitares del Gobierno habrían sacado ventaja militar

de ello. Al mismo tiempo, invitó al presidente Duque a un acuerdo bilateral para enfrentar mejor la pandemia de coronavirus.

“No tengo un dato preciso, pero son varios los centenares de miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia contagiados. Hay países que han debido confinar a sus fuerzas militares ante el alto nivel de contagio. No es solamente una cuestión que plantea la ONU; es que también hay una amenaza real de contagio dentro de las fuerzas armadas”, dijo el guerrillero.

Sobre la propuesta del presidente Duque para un cese bilateral del fuego por 90 días si el ELN libera a los detenidos que tiene en su poder, Beltrán es vago y acusa a Duque de pactar con Trump la fumigación de los cultivos ilegales de coca.

También asegura en sus declaraciones que el grupo guerrillero aún cuenta con apoyo popular en Colombia.

"El sábado 4 de julio cumplimos 56 años de fundados… ¿Usted cree que si sectores importantes del pueblo colombiano no nos apoyaran, nosotros estaríamos vivos? ¿Qué técnica, tecnología, fuerza o recurso contrainsurgencia que haya inventado Estado Unidos no se prueba primero en Colombia? No es un asunto meramente militar; es, fundamentalmente, tener una inserción social. El que no la tenga muere, el que la pierda se extingue", dijo el Beltrán.

En enero del 2019, el Gobierno colombiano criticó la posición de Cuba sobre la extradición, aseguró que "no hay protocolo que ampare el terrorismo" y volvió a pedir la entrega de los integrantes del ELN refugiados en la isla.

"El gobierno nacional insistirá en la entrega inmediata de los miembros de la delegación del ELN que se encuentran en Cuba y hay una razón profunda para ello, el ELN como organización reconoce su autoría (del ataque terrorista) y como organización debe ser responsable", aseguró el alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, en declaraciones recogidas por EFE.

Este año, el Departamento de Estado de EE.UU. sumó a Cuba a la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos contra el terrorismo.

El Gobierno colombiano presidido por Iván Duque reconoció que había dado argumentos a su homólogo norteamericano para probar la no cooperación del régimen cubano en los esfuerzos antiterroristas.

El diferendo diplomático ha dado lugar a numerosas declaraciones del MINREX, pero esta es la primera vez que el Gobierno cubano le da voz a los guerrilleros buscados por la Interpol.