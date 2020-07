Ubisoft anuncia videojuego inspirado en Cuba, un mundo "detenido en el tiempo"

La compañía Ubisoft Toronto anunció un nuevo videojuego inspirado en Cuba, que toma como referencia la década de los 50 en la isla y las luchas de las guerrillas lideradas por el fallecido dictador Fidel Castro contra el gobierno de Fulgencio Batista.

Se trata de la más reciente entrega de la popular saga Far Cry, cuyo diseño visual se inspira en el archipiélago, un país “detenido en el tiempo” a juicio de Navid Khavari, director narrativo y por tanto uno de los artífices detrás del guion del juego.

Con el título de Far Cry 6, Ubisoft apuesta nuevamente por recrear una lucha entre opresión y libertad, que plantea como villano a un dictador llamado Antón Castillo y su hijo Diego. Castillo es interpretado por Giancarlo Esposito, un actor al que muchos recordarán por su papel de Gus Fring en la aclamada serie estadounidense Breaking Bad.

La historia entonces se desarrolla en el país ficticio de Yara, ubicado en el Caribe, donde el jugador tendrá “el mundo más grande de la saga” hasta el momento, con “una confrontación desigual entre un ejército bien preparado y una milicia recién formada”, de acuerdo con el portal 3DJuegos. La capital de Yara se nombra Esperanza y en ella se pueden apreciar los clásicos autos de la década de los 50, conocidos popularmente por los cubanos como "almendrones".

Precisamente en declaraciones a ese medio, Khavari explica que el objetivo es enfrentarse a un régimen dictatorial, una disputa en que se contraponen las ideas de represión y revolución.

“Queríamos tratar ese punto en que alguien puede alzar las armas para luchar por sus derechos, pero al mismo tiempo reflejar la perspectiva del bando opuesto, que trata de mantener su particular paraíso”, dijo el director narrativo.

Khavari afirma haberse inspirado en Cuba “para captar esa esencia de paraíso en que parece que se ha detenido el tiempo, así como su sobrecogedora estructura de poder”, a partir de su propia experiencia personal de una visita a la isla.

“Pasé cerca de un mes en el país. Estuve observando y hablando con los lugareños, sintiendo su cultura, la música, pero también conociéndolo todo sobre la revolución del 59, el movimiento de guerrilla, las motivaciones para luchar. Yara está construido a partir de esas experiencias”, expuso.

De ese modo, según los desarrolladores, surgió el proyecto “más grande y ambicioso que han creado para un juego de la licencia”.

“Una de las cosas más importantes del juego está en la dinámica padre-hijo que hemos introducido, ya que el líder dictatorial no solo está a cargo del país, sino adoctrinando a su hijo para que en el futuro siga sus pasos. Este aspecto da mucha frescura a la entrega y nos ha permitido proponer ideas divertidas”, comentó Khavari.

“Nos parecía una historia que valía mucho la pena, con un villano que quiere salvar el país a su manera, aceptando solamente a aquellos que encajan dentro de su visión”, destacó.

El videojuego, que es una mezcla de elementos del género de disparos en primera persona (First Person Shooter o FPS) y sandbox (mundo abierto), ha estado en ejecución durante cuatro años.

“El mundo es enorme, pero mi aproximación va más en torno a los personajes que te encuentras. Desde mi perspectiva como guionista y director narrativo no diferencio entre personajes primarios y secundarios, porque todos tienen una motivación y una razón para formar parte de ese mundo. Es mi primer Far Cry, y lo que he aprendido es que, si los personajes hablan sobre los temas del juego, todo estará bien, todo será coherente con la trama que has planteado”, adelantó Khavari.

“Realmente no tienes el guion terminado hasta que escuchas lo que tienen que decir los intérpretes. Lo mismo ocurre con la jugabilidad. Todo es un proceso que cambia continuamente y que ajustas hasta que logras la historia que quieres contar”, añadió.

La saga Far Cry es una de las más importantes con que cuenta la compañía Ubisoft, responsable de otras tan conocidas en el mundo de los videojuegos como Assassins Creed. La primera entrega de la serie fue desarrollada en Alemania por Crytek y distribuida por Ubisoft en 2004 para Microsoft Windows. El éxito de la misma condujo a que se desarrollaran varios títulos más.

Far Cry 6 debe salir a la venta el próximo 18 de febrero de 2021.