Así celebró Daddy Yankee los 16 años del lanzamiento de su mítico álbum "Barrio fino"

Muchos son los latinos que recordarán haber bailado o simplemente escuchado hasta el cansancio inolvidables temas como La gasolina, Lo que pasó pasó o Tu príncipe, en la voz del famoso cantante puertorriqueño de música urbana Daddy Yankee.

Hoy, éstas y otras muchas canciones están de aniversario, pues el álbum del que forman parte, Barrio Fino, ha cumplido nada más y nada menos que 16 años.

El propio Big Boss ha sido el encargado de recordar al mundo que su mítico disco acaba de sumar un nuevo año de vida y lo ha celebrado con todos sus seguidores de las redes sociales con una publicación que hizo en su cuenta de Instagram.

En el post, Daddy Yankee contó a sus fans que lo arriesgó todo con el lanzamiento de Barro Fino. No obstante, pese a las inseguridades, enfocó todas sus energías en alcanzar su gran propósito que no era otro que "crear una cultura llamada reguetón" ¡Y vaya si no lo consiguió!

"Hace 16 años lo arriesgué todo, teniendo un solo propósito, crear una cultura llamada REGGAETON. ¿Cuál es tu canción FAVORITA de este álbum?", expresó el artista junto a la imagen de la portada del disco.

Barrio Fino vio la luz en el mercado musical el 13 de julio de 2004, convirtiéndose en el tercer disco de estudio del artista boricua. El álbum se creó en Puerto Rico bajo los sellos discográficos VI Music y El Cartel Records, propiedad de Daddy Yankee desde su fundación en 1997.

El disco está compuesto por 25 canciones en total en las que además de La gasolina, Lo que pasó pasó o Tu príncipe, destacan otras como Dale caliente, Calentándome o El empuje.

También contó con varias colaboraciones, entre las que destacan algunos de los cantantes del género de 'La vieja escuela' como Wisin & Yandel, Zion & Lennox. Asimismo, incluyó una importante unión musical protagonizada por el famoso salsero Andy Montañez, quien junto a Daddy Yankee interpretó el clásico Sabor a melao.

Tras su gran éxito y proyección internacional, Barrio Fino pasó a ser considerado por muchos como el álbum que le abrió las puertas al reguetón de cara al mundo y el mejor disco de música latina de la década. Tras su lanzamiento, durante la primera semana logró vender nada más y nada menos que 100.000 de copias y en apenas un año sobrepasó los 2 millones.

Además de su triunfo a pie de calle y la buena acogida que tuvo por los amantes del género urbano, los reconocimientos por parte de las industrias de la música no tardaron en llegarle a Barrio Fino y a su artífice, Daddy Yankee.

Según la RIAA (Recording Industry Association of America), Barrio Fino es el álbum con más discos de platino certificados de la década.

Además, en 2005 se llevó dos nominaciones en los Grammy Latinos. La primera, en la categoría a Mejor grabación del año por su famosa canción Gasolina y la segunda, en la sección Mejor álbum urbano, de la cual logró salir ganador y alzarse con el premio.

