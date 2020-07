Fallece la actriz cubana Olga Lidia Alfonso

La actriz cubana Olga Lidia Alfonso, quien desarrolló una extensa carrera en el teatro y la televisión, falleció este miércoles antes de cumplir los 60 años.

Olga Lidia murió de cáncer tras varios años luchando contra la enfermedad, según confirmaron a CiberCuba fuentes cercanas.

La noticia la dio a conocer el realizador Delso Aquino Baños, director de programas humorísticos de la televisión como ‘Pateando la lata’ y ‘Esto no tiene nombre’. En este último trabajaba como camarógrafo el esposo de la artista, Roberto Mera.

“Murió la actriz Olga Lidia. Murió, pero su obra queda, mis condolencias a toda la familia”, escribió Aquino.

También el conocido humorista Marcos García Rodríguez lamentó el suceso.

“Ha fallecido Olguita, Olga Lidia, la actriz, la amiga. Una de las mejores personas con las que he tenido el gusto de trabajar y de quien he podido aprender. Esposa del director de fotografía Roberto Mera, que la quiso y la apoyó siempre. Me sale mucha tristeza pensando en su hijo y en su querido esposo, a quienes no puedo acompañar en éste trance que no por esperado deja de ser amargo. Adiós, querida Olguita. Adiós, actriz; adiós, amiga. Doy gracias al Universo por haberte conocido”, expresó.

Olga Lidia fue una destacada figura del teatro musical cubano antes de que este desapareciera. Trabajó bajo las órdenes de destacados directores como José Milián, quien la dirigió en los años 90 en su versión de la película norteamericana ‘Grease’, en la que interpretó el papel de Rizzo.

En el cine participó en la película ‘Juan de los muertos’ y en ‘El titiritero de La Habana’, en la que tuvo el rol protagónico.

En la televisión formó parte del equipo del equipo de ‘Los domingos no están contados’ y ‘Noche, no te vayas’, dirigidos por Lolina Cuadras.

También actuó en algunas novelas y como invitada en los dramatizados de ‘Cuando una mujer’.

Tras conocerse la noticia numerosos amigos y colegas de profesión han lamentado su deceso.

Una de ellas fue la cantante y actriz Rebeca Martínez. “¡Ay, no puedo creerlo! Dios mío, una excelente persona y artista. Mi más sentido pésame a la familia. Lo siento mucho”, comentó.

Igualmente expresó su tristeza la actriz Amarilys Núñez Barrios, quien describió a Olga Lidia como una persona “tan alegre, tan linda, tan amigable. Tan joven”.

“Una verdadera pena. Mis condolencias para su familia EPD”, expresó el actor Osvaldo Doimeadiós.

“¡Qué triste, por Dios! ¡EPD, amiga!”, escribió por su parte el actor Bárbaro Marín.