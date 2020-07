Así celebró Paulito FG el cumpleaños de su hijo

El cantante cubano de salsa Pablo Fernández Gallo, popularmente conocido por todos como Paulito FG, tiene un nuevo motivo para sonreír y celebrar la vida.

Después del triste episodio que vivió hace unos meses atrás por el fallecimiento de su hermano Lorenzo Alejandro Fernández Gallo en la ciudad de Miami (Florida), el salsero está de enhorabuena porque uno de sus retoños está cumpliendo años.

El artista ha querido compartir la noticia con todos sus seguidores de las redes sociales y hacerles partícipes del gran día de hijo Brian. Para ello, compartió una fotografía en su perfil de Facebook en la que aparece muy sonriente junto él y que acompañó de un hermoso detalle.

Y es que para celebrar la nueva vuelta al sol de Brian, el artista le ha dedicado un precioso poema en el que plasma algunos de sus más profundos sentimientos y en el que expresa cómo ha vivido el crecimiento de su retoño desde la mirada de padre orgulloso.

A continuaron, reproducimos al completo los versos de Paulito FG a su hijo.

Te tengo en muchas versiones

En todas somos tú y yo,

Desde tu cuna hasta hoy

Te dejé muchas canciones.



Hace 15 decías papi,

Hace 10 papá,

Ahora me dices “puro”

Y después, ¿qué me dirás?

También tu serás maduro

Me dirás viejo, quizás

Pero otro (a) te dirá papá

Y a mí me dirán abuelo,

Más ese será el consuelo

¡De una gran felicidad!



Yo solo sé que el amor

Que se lleva hasta en los huesos

Como sabueso persigue.

Y hasta el almanaque miente

Porque anhela estar presente

Hasta la última hora,

Ceñirse hasta con los dientes

Del momento que atesora,

Abrazar junto a mis hijos

Cada día... ¡cada hora!

¡Te amo B! Felicidades.

Brian, a quien su padre se refiere como "B", es fruto de la relación del artista con su corista, la cantante cubana Susy Noriega. Además del joven, Paulito FG es también padre de otros dos varones que han heredado el buen ver de su progenitor.

Junto a ellos, de vez en cuando El sofocador de la salsa comparte alguna que otra imagen familiar en las que deja ver lo unido que está a sus hijos y lo bien que se lo pasan cuando están juntos.

Facebook / Paulito FG

Para celebrar el Día de los Padres de 2018 el intérprete de Qué vas a decir subió unas fotografías a su perfil de Facebook en la que parecía al lado de sus tres retoños y su perro, las cuales fueron muy bien recibida por sus admiradores que aplaudieron que mostrase su lado más cercano y familiar.

