Actor cubano Orlando Fundichely pide respeto tras acusaciones de infidelidad a su exesposa

El actor cubano Orlando Fundichely acudió a sus redes sociales para pedir respeto, especialmente para sus hijas, luego de que su exesposa, la presentadora peruana Karina Rivera, haya sido acusada de romper el matrimonio de su actual pareja.

"Como padre y exesposo quiero suplicar a todos que mantengan a mis hijas fuera de este episodio que no deja de ser personal. Solo pediría que se pongan en mí lugar y sobre todo en el de ellas. He tenido que leer algunos comentarios muy mal intencionados dirigidos a ellas y eso es algo que se me hace muy difícil tolerar", escribió el actor en sus redes sociales.

Además, aprovechó para pronunciarse públicamente por primera vez acerca de las acusaciones de infidelidad como causa de su divorcio de la madre de sus hijas.

"Durante mucho tiempo incluso me he callado ante todos los que han puesto como razón de mi divorcio la infidelidad y por ello aprovecho la ocasión para desmentirlo categóricamente", expresó.

El actor, muy recordado entre la comunidad cubana por su personaje de Suchel, también quiso dejar claro que tiene las mejores relaciones con su exesposa y que no piensa responder a ninguno de los medios que lo han estado contactando para saber su opinión acerca del escándalo mediático en el que se ha visto involucrada Karina.

"A Karina le tengo el cariño que merece por regalarme mi tesoro mayor y por ello le deseo la mejor de las suertes en estos momentos y siempre. A los amigos de la prensa que me han estado localizando les ruego entiendan mi posición y comprendan la razón por la cual no voy a hacer ninguna declaración al respecto", precisó.

Karina Rivera fue recientemente acusada por la esposa de su actual novio, Alejandro Rodó, de haberse metido en el matrimonio y haber roto una familia. No obstante, Karina asegura que la relación entre ellos comenzó cuando ya él estaba separado de su esposa.

Orlando Fundichely y Karina Rivera estuvieron 19 años juntos y tienen dos hijas en común, Doris y Luciana. Tuvieron algunos altibajos durante los últimos años de su relación, pero en 2018 se separaron de manera definitiva.

El actor cubano también está rehaciendo su vida con una nueva relación de la que habló públicamente a inicios de este 2020.

