Cubanos critican a Mariela Castro por apoyo indirecto a directiva del ICRT tras comentarios homófobos

Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) de Cuba, se refirió de manera indirecta y sin mencionarla a la polémica por la divulgación esta semana de comentarios homófobos realizados en 2016 por Yusimy González Herrera, directora de Comunicación y Contenido del Instituto de Radio y Televisión Cubano (ICRT). Sin embargo, la hija de Raúl Castro fue criticada por varios cubanos por sus palabras de apoyo a González.

"La técnica de los adversarios de la Revolución es fraccionar y confrontar a las instituciones del Estado entre sí, como si fuesen enemigas o contrarias. No caeremos en esa trampa", dijo Castro en Twitter sin mencionar directamente a la implicada en la polémica, pero con las etiquetas del CENESEX, ICRT, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y la frase del gobernante designado Miguel Díaz-Canel "somos continuidad".

Captura de pantalla de comentario de Mariela Castro.

"El CENESEX es y será siempre un instrumento más del estado. Marioneta tuya y de tu familia", "habló la que faltaba. Como siempre, haciéndose notar", "¿qué instituciones? Si en Cuba todo es lo mismo, el que opine algo diferente se va del aire, no puede haber confrontación en entidades que por la fuerza piensan igual" y "¿este comentario será 'platinado'?" opinaron algunos usuarios en Twitter ante las declaraciones de Castro.

La directora del CENESEX señaló en otro tuit con los mismos hastags que "vamos a seguir trabajando para superar las contradicciones del desarrollo en nuestra sociedad. Estamos avanzando. Estamos venciendo".

Captura de pantalla de tuit de Mariela Castro.

"Por favor enumérelos que no me entero cuáles son, seguimos justificando lo malo. Quiero creer que hay esperanza pero cada vez es más difícil creer en ustedes por no decir imposible y se sienten ofendidos porque no pueden aguantar una verdad y nosotros sí tenemos que aguantar mil mentiras", "interesante que dentro de las propias instituciones de la isla se excluyan y además se haga mofa de las voces "platinadas" como política institucional" y "¿venciendo? Están en un callejón sin salida. Y lo saben", comentaron otros cubanos.

Desde que las palabras de Yusimy González fueran publicadas, los cubanos piden en las redes sociales su denuncia del ICRT. Sin embargo, la directiva declaró al periodista oficialista Francisco Rodríguez Cruz, conocido como Paquito el de Cuba, que sus palabras fueron manipuladas.

"Para ser más concreta, las voces platinadas son voces blandas, voces suaves, voces amaneradas. Y no es solamente de locutores. Son periodistas y son colaboradores... No hace un mensaje creíble. Cuando usted empieza a dibujar florecitas y colores en las voces, señor mío, el mensaje se distorsionó. No es creíble. Y si usted diseñó el programa para una voz masculina y una voz femenina, es una voz masculina y una voz femenina", dijo Yusimy González.

Ante las críticas a la directiva, el CENESEX se limitó a decir que hablarían con González.