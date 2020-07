¡Cómo se mueve! Natti Natasha se luce bailando en el videoclip de "Te mueves" junto a Zion & Lennox

Natti Natasha sacó a relucir, una vez más, su innata sensualidad en el nuevo proyecto musical que presentó de la mano del popular dúo urbano Zion & Lennox este viernes 17 de julio.

Los tres artistas se unieron para Te mueves, un tema de reguetón que ha venido acompañado de un videoclip que ya está disponible en el canal de Youtube de Warner Música y que dirigió Marlon P.

A lo largo de las imágenes que componen este vídeo musical protagonizado por sus intérpretes, vemos a la dominicana lucir diferentes atuendos. Entre ellos, un ceñido vestido de Louis Vuitton con el que deslumbró bailando twerking en el suelo.

Los seguidores de la autodenominada Dura de las Duras no han dejado pasar la oportunidad de destacar lo bien que se mueve su ídolo en el tablón de comentarios de la plataforma de vídeos, donde le han dedicado todo tipo de halagos. Incluso hay quienes la han comparado con la mismísima Diva del Bronx, Jennifer Lopez.

"Me encantó el maquillaje y vestuario de Natti, pero sus movimientos la hicieron convertirse en perfección", "Natti Natasha rompe en cada canción la única e inigualable!" o "Me gusta. Siempre lo rompe... Me encanta como Natti hizo toda la coreografía, me recordó a JLo".

"Al fin el junte con uno de mis dúos favoritos", adelantó unos días atrás la intérprete de Sin Pijama en su cuenta de Instagram.

Esta canción que une por primera vez al dúo y a la dominicana viene después de una gran racha profesional para los tres por sus respectivos lanzamientos.

Mientras que Natti Natasha continúa triunfando con su Que mal te fue, que lanzó durante la cuarentena y cuyo videoclip supera los 36 millones de reproducciones en Youtube, el dúo de puertorriqueños estrenó hace tan solo tres semanas Bésame con Daddy Yankee, una canción que promete ser uno de los hits de este verano por sus pegadizos ritmos.

¿Qué te parece esta nueva canción?

